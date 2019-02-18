陸片《地久天長》奪柏林影展帝后
那達夫曾在台北電影節獲獎，此次登上柏林影展舞台。（法新社）
第69屆柏林影展於柏林時間16日舉行頒獎典禮，由以色列導演那達夫拉匹（Nadav Lapid）執導的《同義詞》（Synonyms）獲得最佳影片金熊獎，法國名導歐容（Francois Ozon）的《感謝上帝》（For the Grace of God）獲得評審團大獎銀熊獎。陸導王小帥的《地久天長》主演王景春、詠梅則囊括影帝影后，2人生日分別是本月12日和14日，獎項無疑是最棒慶生禮物！
王景春回憶5年前在台下看著好友廖凡憑《白日焰火》獲得柏林影帝，謙稱5年後自己能拿獎是上天眷顧，並感性說：「我想對天堂的父親說：『好久不見，爹！』願全世界所有情感和愛的都能長存。」詠梅曾參演《刺客聶隱娘》，她拿獎後笑言不能像以前一樣懶散生活，還自曝開拍前對演老公的王景春樣貌不太滿意，拍攝後立刻被對方的細膩表演打動。
最佳導演銀熊獎由德國女導演安琪拉斯香內勒克（Angela Schanelec）執導《我在家，但…》（I Was At Home, But，暫譯）拿下。《帝國毀滅》中飾「希特勒」的77歲瑞士男星布魯諾甘斯（Bruno Ganz）前日確認因結腸癌病逝，閉幕典禮則向這位紅遍全球的歐洲演員致敬。
(中國時報)
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