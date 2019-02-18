日本名導佐藤純彌86歲病逝

2019年02月18日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

日本資深導演佐藤純彌3年前罹患消化器官疾病，本月初健康狀況突然惡化，9日因多重器官衰竭在家過世，享壽86歲。

佐藤純彌1932年出生東京，畢業於東京大學文學系，1963年以三國連太郎主演的《陸軍殘虐物語》首度擔任電影導演，其後執導過高倉健主演《追捕》、藥師丸博子主演《野性的證明》與獲第12屆日本奧斯卡電影金像獎最佳導演等獎項的《敦煌》等片。

1975年他執導高倉健主演《新幹線大爆破》，竟在未獲日本國鐵（現JR）拍攝許可下貿然攝影。國內上映時雖未賣座，但在海外大受歡迎，並成為基努李維﹙Keanu Reeves﹚與珊卓布拉克﹙Sandra Bullock﹚代表作《捍衛戰警》的原型。

2005年他曾執導戰爭片《男人們的大和/YAMATO》獲當年票房之冠，2008年獲日本政府頒發旭日小綬章，表揚他在影壇的卓越貢獻，2010年大澤隆夫主演《櫻田門外之變》成為他的導演遺作。

(中國時報)