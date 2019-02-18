東京晴空塔SL大樹號「燈」寶島

2019年02月18日 04:10 中國時報 劉育良 報導

現場陳設可親子同樂的模型小火車和SL大樹號燈座。（吉利魚多媒體提供）

明（19日）是元宵節，今年的國際燈會將於當日在屏東大鵬灣展開，國際友誼燈區將出現東京晴空塔和SL大樹號燈座，將日本著名地標和老字號火車以模型塔座方式和台灣民眾見面，陪台灣民眾共度小過年。

東京晴空塔和SL大樹號火車，均隸屬於東武鐵道集團，該集團相當重視台灣市場，已連續3年參與這項活動，「親子可同樂的模型小火車SL大樹號燈座，及象徵幸福之樹金色系、隨著光影呈現百變光彩的東京晴空塔燈座，希望為參觀者帶來幸福快樂、圓滿平安的旺旺好豬年。」

以東京都為起點，延伸到木縣日光、鬼怒川溫泉、足利、埼玉縣川越市等地的東武鐵道，集團下擁有約80家子公司，和觀光產業相關的10多家公司，歷年來致力於促進台日的觀光交流不遺餘力，在日本也舉辦許多宣傳台灣的大型活動，以期促進更多日本觀光客來台。此次東武鐵道集團的根津嘉澄社長、東武世界廣場的宮原弘社長及東京晴空塔酒見重範社長也受台灣觀光局之邀來台，並獲頒觀光貢獻獎。

(中國時報)