吳宗憲錄用400人
吳宗憲17日錄製中天《小明星大跟班》，他透露自己過年連除夕夜都在工作，還抽出2天面試高雄分公司員工，原本開出了500個職缺，錄取400位，最後報到只有100人，他認為可能是有更好的工作，所以才不願來上班。
去年他開始賣起果膠、按摩用品、吸塵器等產品，也將在3月到高雄開分公司，日前開出2萬8000元底薪，報到率竟然只有兩成，讓他心情喜憂參半，但也給予祝福。他強調，公司底薪雖設在2萬8000元，銷售業績都會另外再計，錄取者不願來報到，他也不清楚問題究竟出在哪裡。
他也談到華航機師罷工新聞，覺得雙方好好談不要罷工，「不然就體制內成長，體制外發展，白天罷工晚上去長榮遞履歷，互相跑來跑去就是市場機制！」但不要讓老百姓受苦，他認為華航最大問題是「高官領走太多錢！」印象中華航一年也有賺幾百億，而員工才是公司最大資產。
(中國時報)
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