NBA復古衣鞋致敬球星

2019年02月18日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

M&N Swingman復古球衣All-Star Game 2003，4880元。（摩曼頓提供）

Air Jordan 6「Infrared」復刻回歸，該鞋為Michael Jordan於1991年擊敗湖人隊的代表鞋款，相當受到關注，2月將於美國零售。（翻攝Twitter）

UNDER ARMOUR於NBA全明星賽前夕推出Curry 6「Coy Fish」配色，以Stephen Curry的調皮往事為設計靈感，5280元。（UNDER ARMOUR提供）

Tracy McGrady在2004年NBA全明星賽時，以兩腳不同色的紅藍鴛鴦穿法驚豔四方。（adidas提供）

美國街頭品牌ROKIT和Nike聯手打造「Kyrie 5」，致敬滑板和籃球文化中強烈的個性表達能力。（Nike提供）

M&N Swingman復古球衣All-Star Game 1995，4880元。（摩曼頓提供）

Kith x Nike LeBron 15限定聯名，無對外銷售。（翻攝Twitter）

NBA全明星賽於美國時間2月17日起舉行，周邊球衣鞋款已成熱銷話題。（CFP）

「詹皇」LeBron James去年在全明星賽拿下生涯第3座明星賽MVP，戰靴是Kith x Nike LeBron15的無販售版。（CFP）

2017年拿下MVP的Anthony Davis，穿著Nike Air Max Audacity 2016 PE，也是經常亮相Air Max代表款的球星之一。（CFP )

NBA全明星賽（2019 NBA All-Star Game）於美國時間17日（台北時間今日早上9點）引爆，周邊球衣與鞋款也正炒熱話題，本屆除了JORDAN與Nike為Russell Westbrook、Kevin Durant，及Kyrie Irving推出限量配色版本簽名鞋外；adidas也致敬傳奇球星TrcyMcGrady，大玩鴛鴦配色鞋；甚至Michael Jordan於1991年擊敗湖人隊的戰靴也來參一腳，復古懷舊風仍主宰本屆NBA鞋潮。

柯瑞調皮往事成靈感

柯瑞（Stephen Curry）的贊助商UNDER ARMOUR，除了去年一系列的柯瑞款不斷，現於明星賽前再推出Curry 6「Coy Fish」新配色，以他童年的調皮往事為設計靈感，並採用亮眼的螢光黃配色，呈現柯瑞跳躍時的活力美感。

adidas本屆為曾7次入選NBA全明星賽的球星Tracy McGrady，推出以他外號「T-Mac」為名的T-Mac Millennium明星賽限定配色版本，重回T-Mac於2004年全明星賽時，穿上紅、藍鴛鴦配色籃球鞋的「搞怪」，並在場上以出其不意的雙手飛扣灌籃美技，創下經典。

此外，Michael Jordan於1991年擊敗湖人隊爭冠的代表鞋款Air Jordan 6「Infrared」，也全新復刻回歸，喬丹當年就是穿著這一雙鞋，拿到了生涯的第一枚總冠軍戒指，故受到不少球迷關注，此款目前僅在限定地域發售。

詹皇戰靴狂掀搶購潮

台灣通路商方面，由摩曼頓代理的NBA Store Taiwan，也有一系列全明星賽服飾暖場，主打讓球迷們搭上90年代的時光機，回味當年全明星賽的復古風貌，以2003年Allen Iverson、1995年Penny Hardaway，和1996年Scottie Pippen等90年代傳奇球星為題，打造復刻全版人像球衣，單件4880元，摩曼頓表示，球衣銷售還較鞋款人氣更高。

更有話題的是，每屆MVP（最有價值球員）腳下戰靴也是球迷焦點， 去年「詹皇」LeBron James拿下生涯第3座MVP獎項，戰靴就是Kith x Nike LeBron 15球員聯名款，本是特別版無對外販售，後來有在美國、上海等地旋風釋出，定價255美金，同樣掀起抽籤搶購潮。

2017年的MVP球員Anthony Davis，經常是Nike Air Max系列的代言明星球員，光是在全明星賽現身的Nike Air Max Audacity 2016 PE，他就擁有好幾種配色款式，該款的高包覆性也特別適合他的厚腳版型。

(中國時報)