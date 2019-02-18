傳統湯圓穩坐前3強 獨家款異軍突起

2019年02月18日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

頂好提供創意做法，10分鐘自製拔絲湯圓，可沾花生粉享用。（頂好提供）

「桂冠黃金流沙湯圓」，全聯搶到超市獨家，200g／10入，原價142元、特價139元。（全聯提供）

全聯獨家「桂冠紅豆湯圓」，採用友善種植的老鷹紅豆，200g／10入，原價46元、特價42元。（全聯提供）

「義美芝麻湯圓」200g、33元，在愛買單周賣1500盒，排第3名。（愛買提供）

明天（19日）就是元宵節，根據超市和量販統計的湯圓銷量最高可較平日增10倍，去年全聯和頂好熱銷前3強都由桂冠包辦，皆以芝麻、花生和鮮肉3款傳統口味最受歡迎；此外，創意口味也推陳出新，全聯在前2年炒紅抹茶口味後，今年力捧米其林三星加持的流沙湯圓，把港點流沙包結合湯圓，增加爆漿趣味口感。

湯圓爆漿 港點口味

桂冠與米其林三星的君品酒店頤宮中餐廳獨家聯名合作「黃金流沙湯圓」，由全聯搶下超市獨家販售；全聯獨家的老鷹紅豆，也與桂冠合作紅豆湯圓，接連以獨特性與市場區隔。

全聯全台近千店，去年湯圓總銷量近580萬包，前3名桂冠湯圓芝麻口味約銷出190萬包、花生口味約135萬包、鮮肉口味約65萬包，加總約390萬包，占總銷量近7成，為數可觀。

鹹湯圓 帶動火鍋料

愛買去年熱銷前3名是單周賣2000盒的桂冠芝麻湯圓、單周賣1600盒的桂冠花生湯圓、單周賣1500盒的義美芝麻湯圓，公關經理王佳慧觀察往年每到冬至或元宵節，湯圓買氣會在節日前一周發酵，銷量可比平日多5倍，若遇上假日還可攀升至10倍；近年創意吃法夯，適合搭配甜湯圓的酒釀、紅豆、銀耳、粉圓，和可加入火鍋一起煮的鹹湯圓，帶旺火鍋料、蔬菜、肉類等周邊商品業績最高飆升3倍。（飲酒過量 有礙健康）

頂好提供的湯圓新吃法，則是將小湯圓炸至金黃色，藉著炒鍋餘溫用小火將白砂糖加入少量水煮成糖漿，湯圓放入糖漿快速翻炒起鍋浸入冰水，3步驟10分鐘DIY拔絲湯圓，還可依個人喜好沾花生粉、桂花等。看好前3強桂冠湯圓芝麻、花生和鮮肉口味占總銷量6成，27日前皆原價46元、特價37元，預估可帶動業績提升至平日逾3倍。

(中國時報)