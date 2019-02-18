傳統湯圓穩坐前3強 獨家款異軍突起
頂好提供創意做法，10分鐘自製拔絲湯圓，可沾花生粉享用。（頂好提供）
「桂冠黃金流沙湯圓」，全聯搶到超市獨家，200g／10入，原價142元、特價139元。（全聯提供）
全聯獨家「桂冠紅豆湯圓」，採用友善種植的老鷹紅豆，200g／10入，原價46元、特價42元。（全聯提供）
「義美芝麻湯圓」200g、33元，在愛買單周賣1500盒，排第3名。（愛買提供）
明天（19日）就是元宵節，根據超市和量販統計的湯圓銷量最高可較平日增10倍，去年全聯和頂好熱銷前3強都由桂冠包辦，皆以芝麻、花生和鮮肉3款傳統口味最受歡迎；此外，創意口味也推陳出新，全聯在前2年炒紅抹茶口味後，今年力捧米其林三星加持的流沙湯圓，把港點流沙包結合湯圓，增加爆漿趣味口感。
湯圓爆漿 港點口味
桂冠與米其林三星的君品酒店頤宮中餐廳獨家聯名合作「黃金流沙湯圓」，由全聯搶下超市獨家販售；全聯獨家的老鷹紅豆，也與桂冠合作紅豆湯圓，接連以獨特性與市場區隔。
全聯全台近千店，去年湯圓總銷量近580萬包，前3名桂冠湯圓芝麻口味約銷出190萬包、花生口味約135萬包、鮮肉口味約65萬包，加總約390萬包，占總銷量近7成，為數可觀。
鹹湯圓 帶動火鍋料
愛買去年熱銷前3名是單周賣2000盒的桂冠芝麻湯圓、單周賣1600盒的桂冠花生湯圓、單周賣1500盒的義美芝麻湯圓，公關經理王佳慧觀察往年每到冬至或元宵節，湯圓買氣會在節日前一周發酵，銷量可比平日多5倍，若遇上假日還可攀升至10倍；近年創意吃法夯，適合搭配甜湯圓的酒釀、紅豆、銀耳、粉圓，和可加入火鍋一起煮的鹹湯圓，帶旺火鍋料、蔬菜、肉類等周邊商品業績最高飆升3倍。（飲酒過量 有礙健康）
頂好提供的湯圓新吃法，則是將小湯圓炸至金黃色，藉著炒鍋餘溫用小火將白砂糖加入少量水煮成糖漿，湯圓放入糖漿快速翻炒起鍋浸入冰水，3步驟10分鐘DIY拔絲湯圓，還可依個人喜好沾花生粉、桂花等。看好前3強桂冠湯圓芝麻、花生和鮮肉口味占總銷量6成，27日前皆原價46元、特價37元，預估可帶動業績提升至平日逾3倍。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。