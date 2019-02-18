陸牌手機旗艦店 大舉插旗南台灣

2019年02月18日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

華為品牌體驗服務新堀江店結合體驗銷售區、維修服務區、產品諮詢區及多元展演區4大體驗空間。（華為提供）

小米高雄夢時代專賣店也在去年底開幕，為小米二度進軍南台灣的店面。（小米提供）

陸牌手機陸續進軍南台灣，華為在上周六（16日）正式舉行「華為品牌體驗服務新堀江店」的開幕儀式，吸引800名花粉到現場排隊搶福袋以外，首位搶福袋的消費者，更在前晚就到現場排隊，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示，「今年預計產品銷量也會再大幅成長，新店開幕希望吸引更多南台灣消費者之餘，也祝高雄發大財！」

新開幕的華為品牌體驗服務店，座落在高雄新堀江的黃金商圈，占地高達150坪，為品牌全台最大的店面，結合體驗銷售區、維修服務區、產品諮詢區及多元展演區4大體驗空間，更提供8大暖心服務，像是每月指定時間皆不收取維修手續費等。

雍海表示目前以台灣的體驗店來說，銷售都是超乎預期，「台灣消費者現在都傾向購買空機，所以品牌店面著重的都是體驗及服務，顧客當然會不請自來。」另外更預告今年將在台灣導入更多IoT的體驗，而今年的第2季前，也會在台中開設全新的服務中心。

其實自2016年起就有其他陸牌手機率先進駐高雄，先由OPPO在6月時開啟首間旗艦店，緊接小米也在同年年底，於大魯閣草衙道購物中心開設南部首店，而在去年底小米也再度在高雄統一夢時代開設新店，更是全台首間採用「小米形象3.0」品牌陳列與設計風格的小米專賣店，預計為南台灣消費者提供更多商品體驗及服務。

(中國時報)