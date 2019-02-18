電競大螢幕熱銷 曲面成新主流

2019年02月18日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

AGON III系列，35吋專業曲面電競顯示器，3萬9999元。（AGON提供）

三星全球首款32吋4K曲面顯示器，1萬5900元。（三星提供）

當電視界的大尺寸趨勢在燃燒的同時，電競螢幕也跟上腳步，走進大螢幕的時代，燦坤及全國2大電子通路都觀察到，在消費者對高畫質的影音需求，以及電競遊戲盛行的潮流下，不僅大尺寸的螢幕，就連更高階的曲面螢幕都成為消費者的新選擇，各品牌紛紛推出進階的全新商品搶客，三星推出全球首款4K曲面顯示器，而國際專業顯示器品牌AOC也推出電競品牌AGON III系列產品，希望先搶2019年首波商機。

燦坤表示，從銷售數據顯示，電競螢幕現在已經占整體螢幕銷售約四分之一，當中有近半數皆為27吋以上的大尺寸電競螢幕，而且曲面正成為成長的主要趨勢，有著高達3倍爆炸性的增長，熱銷價位帶在4000元到7000元之間，而三星推出32吋4K平面顯示器之餘，更同時推出全球首款、獲得2019 CES Innovation Award的4K曲面顯示器，其擁有3840x2160 4K高解析度及10億種色彩，定價在1萬5900元，相信將吸引更多買家入手。

而全國電子也發現，最近電競螢幕相對去年同期成長超過5成，不少玩家偏好選購24吋到27吋的螢幕，AOC推出的AGON III全系列電競顯示器，分別有27吋的2K、165Hz更新率版本、28吋的4K、144Hz更新率及1ms極速反應時間的專業賽事曲面版本，以及最高階的35吋專業曲面顯示器，配備3440x1440高解析度、Ultra Wide 21：9顯示比例，更新頻率更高達200Hz，3款均配有淨藍光功能與不閃屏技術，讓玩家長時間進行遊戲，也能減低眼睛的疲憊感。

(中國時報)