愛車人報到－羅宏正愛手排 駛出成就感

2019年02月18日 04:10 中國時報 陳大任 報導

360度環景輔助系統自SKY-G 2WD環景頂級型以上車款列為標配。（陳大任攝）

羅宏正推出個人首張專輯《撐傘》，MV在Youtube上線，已突破80萬觀看次數，趁著拍照之便也搶先體驗CX-5的駕馭感受。（范揚光攝）

後座可調整，中央扶手附置杯架，內部還提供2個USB充電插孔。（陳大任攝）

MAZDA CX-5 SKY-G 2WD售價自99.9萬元起，圖為配置全新設計225/55 R19鋁合金輪圈的SKY-G 2WD旗艦經典型（售價119.9萬元）與羅宏正合照。（范揚光攝）

MAZDA CX-5 SKY-G 2.5 AWD旗艦進化型僅在尾門鑲有小小的「AWD」名牌，透露其頂規車款的身分，售價136.9萬元。（陳大任攝）

羅宏正第一部愛車TOYOTA CORONA EXSIOR。（羅宏正提供）

SKY-G 2.5 AWD（上）儀表控台與SKY-G 2WD（下）幾乎完全相同，最明顯的差別在方向盤前方的儀表，7吋數位螢幕藏在2.5AWD的3環儀表下方，2WD則為傳統指針式的3環儀表。（陳大任攝）

最近忙著為首張個人專輯《撐傘》宣傳的羅宏正，其實也是名愛車人，他特別酷愛手排車、改裝車，趁著他趕通告的空檔一起聊車、試車，巧得是，他正好是MAZDA 3車主，這次試駕MAZDA CX-5，特別驚豔抬頭顯示器的功能，「好像電玩遊戲」。

羅宏正喜歡手排車檔位啣接、油門深淺的操作手感，但和一般愛開手排車的競速車迷不同，「把手排車開得像自排車一樣流暢，是一種駕駛成就。」他人生的第一部車是TOYOTA CORONA EXSIOR就是手排車，給自己許下的心願是，有朝一日擁有MAZDA敞篷小跑車MX-5，而且是手排款。

羅宏正誇座椅舒適 車好開

羅宏正說，當時買下的EXSIOR雖是十幾年老車，但前後花了40多萬元，把車裡裡外外重新整理一遍，細節連門飾板都不放過。美式風格的EXSIOR是TOYOTA暢銷車，被暱稱為「A秀」，但日規版CALDINA特別吸引羅宏正，為此還從日本搜尋CALDINA專屬套件，讓原本美式風格的A秀換穿日式外衣。

去年訂購2019年式MAZDA CX-5的車主，其實是等到春節過後才得以陸續交車，本報搶先取得SKY-G 2WD試駕車，並邀羅宏正一同體驗。身高186cm的羅宏正認為，車內空間不錯，前後座椅舒適性佳，7吋中央資訊顯示幕和多功能控制旋鈕的配置，與他的MAZDA 3很類似，因此很容易上手，車子開起來也很順暢。

記者評17萬元高價差不易辨識

這次試駕，我們同時取得SKY-G 2.5 AWD的版本，它配置2.5L引擎，擁有194hp/26.3kgm最大動力，並具備智慧型四輪驅動功能；2WD擁有165hp/21.7kgm最大動力的2.0L引擎，為前輪驅動，兩車外觀差別僅在輪圈配色，很難一眼分辨，但價差高達17萬元。

內裝差別較明顯，2.5 AWD採取黑色頂篷、天窗、實木飾板（2WD為Metal Wood金屬木紋飾板），Napa透氣真皮座椅8向電動調整，並附2組記憶，7吋全彩TFT數位儀表有多功能顯示、無邊框後視鏡，有做出頂規車款該有的豪華度。

(中國時報)