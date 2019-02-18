愛車人報到－羅宏正愛手排 駛出成就感
最近忙著為首張個人專輯《撐傘》宣傳的羅宏正，其實也是名愛車人，他特別酷愛手排車、改裝車，趁著他趕通告的空檔一起聊車、試車，巧得是，他正好是MAZDA 3車主，這次試駕MAZDA CX-5，特別驚豔抬頭顯示器的功能，「好像電玩遊戲」。
羅宏正喜歡手排車檔位啣接、油門深淺的操作手感，但和一般愛開手排車的競速車迷不同，「把手排車開得像自排車一樣流暢，是一種駕駛成就。」他人生的第一部車是TOYOTA CORONA EXSIOR就是手排車，給自己許下的心願是，有朝一日擁有MAZDA敞篷小跑車MX-5，而且是手排款。
羅宏正誇座椅舒適 車好開
羅宏正說，當時買下的EXSIOR雖是十幾年老車，但前後花了40多萬元，把車裡裡外外重新整理一遍，細節連門飾板都不放過。美式風格的EXSIOR是TOYOTA暢銷車，被暱稱為「A秀」，但日規版CALDINA特別吸引羅宏正，為此還從日本搜尋CALDINA專屬套件，讓原本美式風格的A秀換穿日式外衣。
去年訂購2019年式MAZDA CX-5的車主，其實是等到春節過後才得以陸續交車，本報搶先取得SKY-G 2WD試駕車，並邀羅宏正一同體驗。身高186cm的羅宏正認為，車內空間不錯，前後座椅舒適性佳，7吋中央資訊顯示幕和多功能控制旋鈕的配置，與他的MAZDA 3很類似，因此很容易上手，車子開起來也很順暢。
記者評17萬元高價差不易辨識
這次試駕，我們同時取得SKY-G 2.5 AWD的版本，它配置2.5L引擎，擁有194hp/26.3kgm最大動力，並具備智慧型四輪驅動功能；2WD擁有165hp/21.7kgm最大動力的2.0L引擎，為前輪驅動，兩車外觀差別僅在輪圈配色，很難一眼分辨，但價差高達17萬元。
內裝差別較明顯，2.5 AWD採取黑色頂篷、天窗、實木飾板（2WD為Metal Wood金屬木紋飾板），Napa透氣真皮座椅8向電動調整，並附2組記憶，7吋全彩TFT數位儀表有多功能顯示、無邊框後視鏡，有做出頂規車款該有的豪華度。
(中國時報)
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