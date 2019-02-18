30歲紀念版 全車是好料

2019年02月18日 04:10 中國時報 陳大任

為了彰顯首款敞篷跑車30年來成功在全球擄獲百萬車主芳心，MAZDA在芝加哥車展發表MX-5 Miata 30周年紀念版，全車都是好料，包括RAYS鍛造鋁合金輪圈、RECARO賽車椅、BILSTEIN避震器、Brembo煞車卡鉗、Bose音響等，以及Racing Orange專屬塗裝，限量3000台。

(中國時報)