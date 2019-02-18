RAV4來勢洶洶 預購96.9萬元起

2019年02月18日 04:10 中國時報 陳大任 報導

TOYOTA All New RAV4將在3月4日發表上市，一共會有6個車型，即日起將以96.9萬元起開放預訂（多退少不補）。

RAV4動力編成分別搭配全新2.0L Dynamic Force汽油引擎及2.5L Dynamic Force Hybrid引擎，分別提供173hp最大馬力及222hp的油電綜效馬力（2.5L Hybrid 旗艦4WD），同時標配7氣囊。

另外，和泰汽車亦導入ADVENTURE 4WD全新車型，採用2.5 L Dynamic Force汽油引擎（207hp最大馬力）及Direct Shift 8AT手自排變速箱，搭配全新動態扭力導引系統（Dynamic Torque Vectoring System），可依照不同路況及使用需求，最適化分配四輪扭力輸出，滿足追求越野操控的玩家消費族群。

在等級編成上，將取消原有經典等級，提供2.0L豪華（96.9萬元）、2.0L尊爵（102.9萬元）、2.0L旗艦（106.9萬元）、2.5L ADVENTURE 4WD（125.9萬元）、2.5L Hybrid旗艦（120萬元）、2.5L Hybrid旗艦4WD（139萬元）等6種車型等級以滿足不同消費者需求。。

(中國時報)