2019年02月18日 04:10 中國時報 簡媜

老人家仙去之後，屋子突然靜了下來，靜得連灰塵都發出砂礫滾動的聲音。

這種超現實感覺像走進虛實並存的世界，一時之間感官的定位方式大亂，暈眩之中，因發覺醫療小家電阻礙居家動線，收起氧氣機、化痰機、抽痰機等轟然作響刑具，才理解屋子之所以靜下來是因為少了低沉的病吟、持續的咳嗽以及隨時必須啟動的機器聲。這種靜很虛，欠缺元氣，「真的要收起來嗎？」竟然出現這樣猶豫的念頭，此時告別式已過，但時間像一團毛線被貓兒拉著繞，有時繞回原處，讓人以為什麼也沒發生。

過了不久，屋子發狂地喧騰起來，每一樣舊物喊著故主。櫥櫃桌屜，擺在固定位置的一把牙刷幾條毛巾能繼續放著嗎？專屬的縫補過的拖鞋、木筷、瓷碗、水杯能繼續擺著嗎？更別說書櫃鞋櫃衣櫃，打開立刻關上，再打開又關上。主人走了，物屬世間不會跟著去，卻好似吵著要跟；留在器物表面的訊息過於強大，不同物件保留不同階段或歡愉或愁苦或愜意的生活翦影，親人接收存藏在器物裡的訊息，如電流竄動全身，喚起記憶與感受；倏地，故主的聲息神色閃出來，彷彿剛剛聽到他清一聲喉嚨，要說當年那件已經說過十遍的奇遇。

親人在形上層次重返器物所指涉的時空現場，情節再現，聲影跳動，話語笑容動作甚至連那日穿著、菜餚都一串一串想得清清楚楚，親人想竊取那時空，神不知鬼不覺地帶回現在，取代已發生的事實，瞬間，被莫名的力量阻撓，悲傷之感像不知從哪座山頭射來的暗箭，七彩時空泡泡破了，只剩眼前器物──它能帶你回到過去，卻無法把過去搬來現在。

一個人走了，留下失去靈魂駐守的器物，該如何處理令人怔忡。失去母親的孩子，如何面對床頭邊仍在滴答走動的媽媽的手表？失去孩子的母親，如何處理掛在牆上的書包、鞋櫃裡尚留著腳形與汗味的球鞋？失去配偶的，如何整理當年那一疊情書？物豈只是無生命的物，器物表面的訊息如看不見的手指，密佈著，等著碰觸親人，只有至親至愛才感受得到那一陣輕微卻深刻的電流，跨越了生死兩隔，再次握手。

終究，失去靈魂駐守的器物，需要有個冷靜的「刺客」──凡是攜帶利器、需要動手之事皆可稱之──去窺視、翻查、拆解、整頓。

在一個適合當刺客的日子，我帶著膠帶、繩索、紙箱和垃圾袋踏進大門。屋子稍為安靜些，彷彿有幾雙眼睛隱在牆壁的水漬漆痕之中窺伺，好奇來的這個人怎麼動手？繞了一圈，三房兩廳雙衛一廚前後陽台，該從哪裡開始？突然，有一股沉重伴隨複雜且疲憊的情緒使我住了手，「活著好累」，不，這不是我該有的情緒，卻不知怎地、搶頭香似地竄出來，我當下的感懷應該是這個︰「一個活人，該怎麼閱讀亡靈一生所屯積的龐大器物？」如何能夠不以窺視、掠奪、評議之眼而是以亡靈之心去辨識何者可棄、何者乃心血情思之所寄應該予以保留？

這麼說吧，如果逝者是位雅愛藝文、具有陶淵明之風的書寫者，來幫他收拾屋子的兒女恰好相反，是擅長估價的當鋪商，只需翹一根指頭翻抽屜，兩眼炯炯放光如貴金屬探測器掃視一圈，即可下令阿清阿光兩位粗工把這些廢物「清光」，即使抽屜裡有一本小說手稿可能是曠世鉅作、上頭附一紙交代此稿乃老父十年心血盼能出版，誰在乎呢？全部扔給巷口的回收阿婆。說不定還得「當鋪商」評語︰「專搞這些沒用的東西才這麼窮，人家的爸爸留股票鈔票，我們的留小說手稿，都是紙做的怎麼差這麼多！」如果亡靈尚在屋內流連，他會怎麼想？是否因看到子女的真面目而痛苦？（若此情節屬實，作者我忍不住跳出來奉勸亡靈︰「那是你生的，別怨。」）而人生的痛點之一是，再也沒有人在乎你，無人知曉的亡靈嘆息，大概只有蠹魚白蟻聽得到。

人走了之後，需要一位知己幫他把「生不帶來，死不帶去」這幾個字縫隙裡的積垢清理乾淨。只肯在法律文件上簽字其餘一切不管也無意探問的繼承者，料想，是看得開的人啊！而那些生前不做整裡，或是自認仍有大把時間可以花用，或是信任繼承者會做妥當處理的，料想，也是看得開的人啊！

老人家對於報紙具有令人費解的收藏癖，這是經歷抗戰、流離來台一代人的通病，報紙是他們的精神靠山、每日靈糧，必詳讀之、剪貼之、存留之，劃線、眉批。歲月，輕如羽毛，重起來像一頭從非洲拉來的犀牛，就這麼侵門踏戶占去一間房──舊書報堆成的樣子似酣眠大獸。老人家讀報不僅自娛，常剪報與子女分享，尤以健康資訊、時事評議、國際局勢為主。每回餐聚之後，必取出事先寫好的便條紙，上面寫著數條事項依序叮囑；或是眼球如何轉動看書每隔半小時需閉眼十分鐘、腳底如何按摩以保暖養身。剪報上他已用紅筆畫「流水曲線」做重點，交給迫切需要保養卻積習不改的那個人。子女年歲再大，在他眼中都是不懂得照顧身體的小孩，而小孩不管幾歲，只要父母還在，就繼續不懂得照顧自己，但懂得照顧自己生的小孩，並且要他們做他做不到的保健之事。

至於時事評議、國際局勢，乃老人家日常關注重點；然而，時代是朝著「第一代外省人」無法理解的道路滾動而去的。他們這代人生逢亂世，除了行不改名坐不改姓，到哪裡都是漂蕩，無法供奉祖宗牌位、設不了家族墓園，好不容易在台灣扎根，設了祖先牌位也有了墓園，新時代的風向卻是大筆一揮把外省第一代第二代圈起來，管你母系是誰，全塗成深藍色標記為外人。這些都深深傷害到他，卻也是做為道地台灣子弟的我因為不能感同身受而一度認為他們誇大了原罪感與悲情意識的。直到有人在大庭廣眾之下，追著錄影、逼問第一代老榮民怎麼還不回去他的家鄉，我才毛骨悚然︰竟然有人認為自己有資格驅趕另一群無辜的人！遂感受到一族群被霸凌的痛楚──住了七十年還被當成昨天才上岸、被蠻橫地取消七十年存在事實的那種羞辱與憤怒。（作者我忍不住第二度跳出來，若有人罵你︰滾回去！你就笑瞇瞇地回他︰先來的先滾。）「這塊土地」、「家鄉」、「台語」，不是他們的口頭用語，即使要學，也講得氣血虛弱，日久，當別人拿這幾樣當武器攻擊，他們沒人招架得住，連回嗆「講蝦米肖話」都不會。牛皮紙袋裡有一疊關乎政黨惡鬥、族群對立、探討民粹政治的文章剪報，畫滿紅筆藍筆「流水曲線」，幾張廣告單背面密密麻麻寫著讀後感。刺客如我，本省子弟如我，能不停下來讀一讀一個外省老爸爸的抑鬱感受嗎？

然而事情有點失控了。一九四六年兩個年輕人飄洋過海來台灣建立一個家，自此除了廚房歸女主人，一切庶務皆由男主人掌管，而他幾乎不丟棄任何跟「紙」有關且上面有字的東西，譬如子女學生時期作廢的公車票、過期的戶口名簿、儲蓄存單，即使是武功高強的刺客，落入一座龐雜的軍公教家庭庶民生活現代史裡，也會因只配備兩隻手兩顆眼睛而像洩氣皮球。「老天爺呀！怎麼都不整理呢！……」刺客自言自語，若亡靈未走遠，想必會為這場面說一句︰「唉呀，讓妳忙了……」

誰幫誰收腳印，是不是注定好的？

可辨識的舊書報、家常用品、衣物較易處理，刺客分類後綑綁，貼上便條︰轉贈、回收、丟棄。難就難在散放四處、堆疊成丘的字紙裡，混雜著一個人一生足跡與一個家六七十年來的歷史文件；這些非實用不具法律效力的文件、照片、書信、札記，閉著眼睛悉數掃入垃圾袋也是一法，然而，這樣做，對亡靈而言等於被親人在精神層次判了死刑︰親人只在乎他留下多少資財如何分配，至於牛皮紙袋裡塞了多少老照片舊證書家族文件，筆記本上塗塗改改寫了什麼，絲毫不感興趣，不在乎養育他們的這個人過了什麼樣的一生。若亡靈尚未走遠，豈不殘忍！（待續）

(中國時報)