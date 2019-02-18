2019年02月18日 04:10 中國時報 本報訊

現代詩如何教？怎麼學？詩史跟詩論又該怎麼寫？2月24日（周日）午後兩點半到四點，由新學林出版主辦之「當代《逆音》：詩的史與論，教與學」座談會，邀請向陽、李瑞騰、楊宗翰3位詩人學者陳述觀念及分享經驗，活動地點在紀州庵新館3樓人文講堂（台北市中正區同安街107號）。免費活動，歡迎參加，洽詢電話：02-27001808分機37陳小姐。

(中國時報)