蘆中人─觀于魁智京劇《伍子胥》
中國時報
張錯
蘆中人
隱作蘆中人，非我多疑
身負血海深仇，家族三百多條性命
一朝刀起頭落，儘歸陰曹
我奪路逃命匆如喪家犬漏網魚
夜半驚醒呼爹喊娘，淚流滿面
存活是未完成的復仇故事
必須寫完手刃仇家完結章。
午夜驚醒，一片漆黑尋找黎明
星斗滿天如追兵閃爍槍戟盔甲
啟明星遠方閃亮，那是娘親慈祥眼睛
諄諄叮嚀:「可為則可為，趕快逃命。」
父親嚴厲眼神夜狼般窺視著我
飢餓的眼神
欲噬的眼神
還有冤屈嚎叫
聲聲追逐，無處躲閃藏匿
您渡我過江，卻不是苦海
沒有彼岸，我是蘆中人
蘆葦就是我底家。
(中國時報)
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