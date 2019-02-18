蘆中人─觀于魁智京劇《伍子胥》

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2019年02月18日 04:10 中國時報 張錯

蘆中人

隱作蘆中人，非我多疑

身負血海深仇，家族三百多條性命

一朝刀起頭落，儘歸陰曹

我奪路逃命匆如喪家犬漏網魚

夜半驚醒呼爹喊娘，淚流滿面

存活是未完成的復仇故事

必須寫完手刃仇家完結章。

午夜驚醒，一片漆黑尋找黎明

星斗滿天如追兵閃爍槍戟盔甲

啟明星遠方閃亮，那是娘親慈祥眼睛

諄諄叮嚀:「可為則可為，趕快逃命。」

父親嚴厲眼神夜狼般窺視著我

飢餓的眼神

欲噬的眼神

還有冤屈嚎叫

聲聲追逐，無處躲閃藏匿

您渡我過江，卻不是苦海

沒有彼岸，我是蘆中人

蘆葦就是我底家。

(中國時報)