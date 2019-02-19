批小英年改失敗 鄭文燦開第一槍

2019年02月19日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

年改讓社會動盪不安，民進黨更在去年九合一選舉慘敗，桃園市長鄭文燦昨天向蔡英文總統引以為傲的年改開第一槍，直指年金改革是失敗的社會溝通和改革的布局，像軍改5成沒有改、警察卻改太多，而警政署長屬於警察的一級上將，經過年改退休俸竟從8萬降到6萬，只跟軍中資深士官長一樣，當然憤恨不平。

蘇嘉全挺蔡 沒做不好是太好

日前立法院院長蘇嘉全才針對宜蘭小英之友會質疑「總統現在讓大家沒有很滿意」時，力挺小英，稱「蔡不是做不好，是做太好，讓既有利益者自己受到影響」，也因此，鄭文燦昨批小英年金改革失敗這席話，格外引人深思。

鄭文燦18日接受廣播媒體專訪指出，前閣揆賴清德的敗選後檢討報告都有觸及核心，包括年金改革、一例一休、同婚爭議等，他坦言，社會有不同利益與價值衝突，改革無法一次到位。像是台灣民主化過程也是分期付款式的改革，歷經長時間，他深知現在社會希望改革速度快一點，但仍認為共識方案要更能整合，希望執政者記取教訓，擬定穩定策略。

要對話不對立 保護自由民主

鄭文燦也認為，「要對話、不要對立」不代表放棄價值，應該要告訴支持者，民進黨保護台灣自由民主的生活方式、自主地位很明確，政治感情不該被放棄。

他並舉自己的書《鄭文燦模式》，就是在講這個道理：「當我贏的時候要百分百貫徹並尊重不同言論，當我居於下風的時候，不代表要放棄理想！」沒有什麼人是不能對話的，應努力讓朋友多多、敵人少少，尋找相處方式。

談到年金改革，鄭文燦表示出發點原是年金永續、世代正義，讓國家付得起、退休領得到，但問題出在於「改革不一致」，像是軍人部分為了要穩定軍心，5成沒有改，但「警察年金改革卻改太多！」。

不拒收流浪警察 籲中央補助

鄭文燦說，修法過程警察幫忙保護立法院，結果衝撞立法院的800壯士改很少；警察薪俸低、全靠加給，但保護的警察卻大減退休俸，當然憤恨不平，中央研議讓現職警察加薪就是看到這個問題，直言：「年金改革是失敗的社會溝通和改革的布局！」並非對或錯，而是改革進程不細緻。

面對「流浪警察」問題，鄭文燦打包票，警察是分發制，流浪警察不會發生，相信中央一定會協調好，保障警察基本權益，重申桃園決不會拒收，希望預算能中央、地方各半。

(中國時報)