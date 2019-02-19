綠強推保台五法 兩岸簽和平協議 陸委會要雙公投

2019年02月19日 04:10 中國時報 張理國 、 郭建伸 、林勁傑／台北報導 、林勁傑／台北報導

行政院與民進黨立院黨團昨舉行行政立法協調會報，敲定47項法案列入立法院新會優先法案，包括《兩岸人民關係條例》將增訂擁有大陸居住證者，不能參加公職選舉，同時簽署《兩岸和平協議》前須公投。陸委會主委陳明通在會中表示，將參考綠委提案，包括研議「雙公投」的可能。

預防機制 列入優先法案

民進黨團幹事長管碧玲日前要求陸委會修改《兩岸關係條例》，讓海基會與對岸簽署協議前，不僅要經過國會同意，事後也要交由公民複決。雖然陸委會仍在研擬草案，但據轉述，綠委建議，對國民黨簽署兩岸和平協議應有「預防機制」，並列入優先法案，獲行政院同意。

陳明通在會中表示，有必要朝向各種可能研究，過去曾有過雙公投的概念，即簽署協議前先進行諮詢性公投，了解人民意願，若願意，再去和對岸談，而協議簽署後，再公投一次。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，這項修法是希望未來兩岸在簽任何協議前，協議內容須由2300萬人決定，協議內容是尊重台灣民意，經由公投以獲得大部份台灣人民的支持。

陸委會副主委邱垂正表示，行政立法協調會報決議交由陸委會進行相關修法，將盡快向行政院提案。

陸居住證者 限制任公職

《兩岸人民關係條例》也將增訂申報機關，並限制領居住證者參選機敏公職權利。政院表示，除非放棄居住證一定時間，否則不能參加任何公職選舉擔任民選公職人員，或者擔任軍人、公務員、各級公立學校教師，「機敏機關」如情報機關的限制更嚴格。

這些築高牆、阻礙兩岸交流，行政院卻稱之為「保台法案」共有5案，有4案與《兩岸關係條例》相關，上述2項修法尚在陸委會或行政院會內部審議，尚未送出院會。

另有2案已送立院待審修正草案，包括退離公務員登陸制期間修正為最短3年、最長延至15年；並調整陸資未經許可來台從事投資行為的罰鍰額度；「保台法案」第5案是《國家機密保護法》，強化退離職人員出境管制機制，嚇阻洩漏交付刺探或收集國家機密者。

(中國時報)