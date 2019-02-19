韓變臉 為前瞻補助槓上中央

2019年02月19日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

前瞻被卡？ 韓國瑜怒嗆中央「什麼意思」

高雄市長韓國瑜為討前瞻計畫高捷路竹延伸線補助款槓上中央，他怒指，中央竟要求重寫前瞻計畫報告，阻礙高雄進步，「不要換不同政黨就卡高雄！」行政院副院長陳其邁18日澄清，絕無此事，強調所有已核定補助計畫不會生變。

高捷路竹延伸線 預算被暫緩

韓國瑜前晚臉書開嗆，「你現在行政院長上台之後，要求我們所有申請，前瞻計畫重新改寫是什麼意思？你應該要協助高雄，全台灣人都欠高雄人，現在我們的補助款，重新寫計畫什麼意思，你希望高雄失敗嗎？希望高雄繼續窮困嗎？」

昨早韓國瑜先是取消原訂的4個宮廟發紅包行程，下午則親上火線說分明。他不滿行政院惡意卡住前瞻計畫預算，17、18日一連兩天炮火猛烈，怒嗆高雄捷運紅線岡山至路竹延伸線，補助被暫緩，「怎麼可以換了市長，要求所有計畫改寫？」

高雄市研考會主委李銘義昨陪同韓說明，前瞻計畫當中，高捷岡山路竹延伸線（第二階段）工程經費272.69億元，綜合規畫報告去年9月10日送抵交通部委員會審查，原訂12月2日召開委員會，孰料大選過後，12月7日來函取消。

豈能因換市長 就阻礙進步

李銘義出示交通部公文指出，「因高雄市政府首長將更迭，考量政策推動一致性，請高雄市政府於新市長上任後，通盤考量本計畫推動內容後再報本部召開委員會議。」高市府也於12月27日再度提交報告，但北延工程遲未進入審查程序，一再拖延非常不恰當。

韓國瑜直說，如果此例一開，將來高雄報的重大計畫都延宕的話，那還得了？高雄已犧牲環境、空汙嚴重，幾十年來支持台灣經濟發展半邊天，包括鋼鐵、石化、金屬、航運、第一個加工出口出都在高雄，但高雄又老又窮，轉型動能不足。

他再次向中央喊話，不能因為高雄市府政黨輪替，就阻礙高雄進步，應抱持更寬容的心看待，高雄正急著脫胎換骨，希望中央支持韓國瑜當市長的高雄市，「我當幾年市長就要離開，高雄城市發展是幾十年，甚至上百年」，如果因為人的問題卡住，一點意義都沒有。

陳稱已核定補助 不會生變

對此，陳其邁指出，昨早行政院祕書長李孟諺與高市副市長李四川通電確認無「重寫」此事，中央對於高雄所有補助及計畫，核定部分都不會改變，建設高雄須靠中央及地方不分藍綠共同努力，請韓市長放心。

總統府發言人林鶴明則說，韓國瑜提出很多問題，其中涉及行政院部分，政院已確認並沒有要求前瞻計畫重寫，希望中央和地方能共同合作，不管為哪個縣市哪個城市，一起爭取更大的福利和更多資源來完成相關任務。

(中國時報)