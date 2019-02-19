愛河燈會魅力難擋 北市燈節黯然失色
高雄金銀河愛河燈會融合傳統與現代元素亮點多，目前已吸引海內外逾300萬人次朝聖，不分平假日人潮如織，五福橋、中正橋也擠到炸，更帶動周邊50億元產值，話題度大勝台灣燈會，好似沒來逛一遭，這個農曆年就白過；對比北市燈節卻被抱怨零散，首都變次都。
高雄市觀光局長潘恒旭分析成功關鍵，除了韓流效應外，燈會本身定位「金銀河」概念發酵，應證大眾口味喜歡發大財，例如霹靂布袋戲、藍寶石歌廳秀都相當成功，預計12天將破400萬人次大關。
金銀河燈會從展前到展出都被酸民狂轟，潘恒旭笑說，酸言酸語發揮很大的功勞，乾脆借力使力讓宣傳更完備，也省下一大筆廣告預算。高雄有自己的style（風格），無需與其他地方燈會比較，今年適逢市府改朝換代，無法完全主導燈會，明年保證令各界耳目一新。
另外，金銀財寶夜市攤商發大財，忙到幾乎沒有時間數錢，傳出竟被國稅局盯上有意查稅，業者大喊吃不消。韓國瑜昨幫忙求情直說，小攤商苦了這麼久，好不容易有點收入，現在這樣搞一點意義也沒有。對此，高雄國稅局指非針對性，往年就有查，但須超過8萬才要繳。
相較於高雄燈會強強滾，台北燈節16日晚間雖湧入31萬人次熱鬧開幕，但不少民眾抱怨，花燈設置零散，走一大段路才看到一個燈，且主題似乎變成夜市，花燈只是附加。柯市府的觀傳局似乎仍未找到北市特色，燈節花燈不足又被西門町商家搶了風采。
台北市議員鍾沛君痛批，柯市府是否高估人氣跟人流？17日晚上台北燈節賞燈民眾稀疏，相比平日晚上高雄愛河的卻擠滿人。她說，柯文哲之前酸高雄都靠攤販經濟，但台北燈節也是靠攤販，「不要目空一切，結果又自己做一樣的事情。」
(中國時報)
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