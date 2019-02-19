北市民進黨議員給韓按讚 要柯多學習

2019年02月19日 04:10 中國時報 林縉明、吳堂靖／台北報導

針對台北市長柯文哲又爆粗口，民進黨台北市議員許淑華昨日表示，高雄市長韓國瑜積極帶動觀光人潮，柯文哲應該大氣一點，多跟韓學習，至於是否要求柯為爆粗口道歉，她說，社會自有公斷，相信市民眼睛是雪亮的。

柯文哲17日爆粗口，導火線是公園處長黃立遠向他報告杜鵑花預算被刪減，直指是政治操作，並點名民進黨議員許淑華，黃立遠昨赴議會向許淑華道歉。

許淑華昨還原當初審預算過程指出，北市府每年花1億3000多萬購買花卉，還另外編列800萬杜鵑花預算，當時審查詢問1餘億元預算是否包括杜鵑花，公園處稱對，卻又牽扯PM2.5，被議員跟學者打臉，經處長懇託後，杜鵑花預算刪減至600萬。

她表示，柯文哲也說不要一次性活動，議員認真監督預算卻被說政治操作，還被罵得很難聽，很委屈跟遺憾；對於柯文哲爆粗口，許淑華認為，柯市長應該向韓國瑜學習，積極帶動觀光，多論述台北如何發展，而不是只講雞毛蒜皮的事。

柯文哲和民進黨新潮流系積怨已久，此次「杜鵑花」事件再度燃起雙方戰火，媒體昨詢問是否因許淑華屬新潮流派，反應才如此激烈，柯嗆「都知道了還問」，更說自己對「新潮流」3個字過敏，他說，民進黨現今變成這個局面，都是新潮流搞的，新潮流對國家傷害太大，是國家的禍害！

柯指出，王世堅只是搏個人版面的小丑，但新潮流是傷害國家，不一樣。至於新潮流是國家的禍害、還是黨的禍害？柯說，當派系利益超越黨的利益，這就是最大問題。

「柯黑大魔王」王世堅則痛批柯文哲，現在只要稍微批評柯市長就是國家禍害，這很奇怪，但柯文哲無心市政，把市政資源搭自己更上層樓的舞台，「你才是國家的禍害。」

對於韓流強壓柯文哲鋒頭，王世堅說，柯看到韓流歷久不衰，還被遠遠甩在後面，就只會吃味、心酸，根本沒思考為什麼韓流興盛，最大原因在於韓國瑜不論是EQ、涵養、氣度都贏柯文哲太多。

(中國時報)