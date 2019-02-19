韓夜宿虱目魚故鄉 向陳其邁喊話

2019年02月19日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長韓國瑜18日夜宿「虱目魚的故鄉」彌陀區，對於行政院的發函，前瞻計畫讓地方首長自行評估，是否態度放軟？韓國瑜說，高雄在中央最大的官就是副院長陳其邁，陳非常善意、講話得體，希望高雄成功，相信高雄鄉親會對此感動。韓國瑜希望行政院對高雄的補助，只要如期，像在選前承諾的繼續補助，相信所有市民都會很感謝。

對於鴻海董事長郭台銘在臉書澄清：「任何有科技常識的人都知道，軟體園區的投資是不到台幣800億的。」韓國瑜表示，他有一段時間沒與郭董聯絡了，相信郭董對高雄也有感情，用前妻的名字在高雄做一個有機農場，對高雄的情感很真實，未來希望他有機會到高雄看一看，大家面對面討論，看有無投資機會，他還是張開雙臂歡迎郭董。

至於投資金額，韓國瑜表示，之前洽談時沒有談到阿拉伯數字，「有的話，我不可能說謊。」

對於陳樂融的批評，韓國瑜表示，從他競選高雄市長與當選以後，高雄被酸不是一天、兩天了，歡迎他們到高雄看一看，走訪不同階層的民眾；近來市民笑得比較燦爛、心情愉快，歡迎他來高雄。並看看ATM交易紀錄，六都消費，高雄是第一名。此外，韓國瑜近來行程滿檔，由於體力透支、公務繁忙等因素，昨天上午與下午的行程陸續取消，由副市長李四川、民政局長曹恒榮、女兒韓冰代打，到茄萣、湖內、永安、彌陀的宮廟發福袋。

韓冰下午到永安宮發福袋，受到民眾熱情歡迎。對於之前韓國瑜發福袋時，有人對他說「總統好」、「韓爺爺新年快樂」，韓冰表示，要把市政做好，現在說這個是很不負責任的，韓國瑜不會去回應這個問題，會專心把市政做好；韓國瑜與市府團隊都很努力，好不容易執政了，要先做出成果來，不然選前做了這麼多承諾，那麼多支持者對韓國瑜有期待，要做到最好才行。

(中國時報)