柯飆髒話 藍議員酸媽媽教得好

2019年02月19日 04:10 中國時報 張立勳 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲私下對著幕僚爆罵民進黨市議員許淑華，引發爭議。國民黨議員游淑慧痛批「真是差勁」，用言語暴力對待女性議員，她諷刺柯P前幾天還自豪「媽媽教得好」，請問柯媽媽有教柯P講髒話嗎？

柯文哲前天參加陽明山花季開幕，幕僚向他報告杜鵑花預算遭政治操作，被許淑華阻擋，柯聽聞之後竟脫口罵髒話。

游淑慧直呼，「柯市長也真有出息！」她還想問柯媽媽，「您知不知道您的兒子動不動就會對人飆髒話呢？」

她說，因為柯市長前幾天還自鳴得意「媽媽教得好」，請問柯媽媽有教柯市長講髒話嗎？那如果有人也如此對柯媽媽呢？

游淑慧指出，不管是「好死一死」、「王X蛋」、「媽的」、「我操」，曾講出這些話的，就是我們的台北市長柯文哲，而這個人正企圖爭取成為中華民國的總統。

有網友呼應，完全不懂柯粉喜愛柯的理由，柯P演得好就是真？口無遮攔就叫做真？這是粗俗當有趣嗎？憑著號稱政治素人打天下，所以很真？但也有網友說，只是發語詞，代表阿北很真啊！

游淑慧強調，若這類的言語暴力都只是真性情的表現，以後都不需要公然侮辱罪了，雖然沒能力用同樣水準的言詞回擊柯P，但坦白說，她覺得柯文哲很「王X蛋」。

另外，柯文哲說，現在聽到「新潮流」3個字就過敏，更批新潮流是國家的禍害。對此，綠委鄭運鵬說，希望柯能「就事論事、就人論人」，否則對不起那些曾幫助他的新潮流朋友。

鄭運鵬認為，柯文哲是「看到黑影就開槍」，他很難理解柯；鄭運鵬並說，柯文哲很習慣用「扣帽子」方式回應人，若柯對民進黨的哪個人有意見，就指名道姓即可；況且柯到底瞭不瞭解哪些人是新潮流，或在不了解下，只看批踢踢、媒體、政論節目就人云亦云？

綠委許智傑說，柯文哲第一次競選台北市長，新潮流有很多人幫他，包括綠委吳思瑤也曾經大力幫忙，直言柯文哲不該以偏概全，一竿子打翻一條船，用一個負面框架概括整個新潮流。

(中國時報)