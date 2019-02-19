燦哥一石二鳥 打蔡收割警票

2019年02月19日 04:10 中國時報 蕭承訓

反年改團體「八百壯士」去年在立法院前抗爭，甚至搭設帳篷夜宿，警方擔心「八百壯士」發動夜襲，安排大批警力徹夜輪班戒備，疲累的員警只能靠著盾牌稍作休息。（本報資料照片）

新聞透視年金改革引爆公教警消延退潮，桃園市長鄭文燦坦承年金改革是失敗的社會溝通，是改革布局的不細緻，更直指警察的年金改革比軍人改太多了，鄭文燦此刻拋出此語，是否欲挑起軍警階級鬥爭？還是對蔡英文粗糙年改作法不滿，值得解讀。

去年九合一大選，民進黨大敗，各界認為關鍵在於年金改革，引發軍公教警消大反彈，對民進黨政府硬生生地投出反對票，「反對民進黨」成為全民最大黨。

激烈陳抗 軍人脫鉤處理

其中，由退軍組成的八百壯士，從年改推動之初，即以包圍立法院，甚至對蔡英文如影隨形的陳抗方式，表達不滿，數度與維持秩序的警察爆發衝突，在政府徵兵制度推行困難之下，換得軍人部分延緩及脫鉤處理的特殊待遇。

反觀警消人員，儘管拿出危勞程度與一般公務員不同的說法，但因為警消向來是國家最忠誠的支持者，這樣的聲音始終沒有出來，直到拍板定案，退警組織才決定上街頭抗爭，卻為時已晚。

危勞警察 退休金差一截

危勞的警察被和一般文官相提並論，愈高階的警官，退休金與在職相比少的可憐，基層員警樓地板遠低於軍中士官兵，當然選擇賴著不退。這也是為何鄭文燦要拿警政署長與軍中士官長相比，因為在平時，警察耗損率比軍人大，但一個警察在社會上所能影響的選票，遠遠超過軍人。

只不過，鄭文燦話說的有點奇怪，他指修法過程中，警方保護立法院，八百壯士衝撞立法院，反而軍人改的比較少，才會造成警察反彈，難道是在怪警察自己不爭氣，不懂得吵鬧爭取權益，更拉大與軍人之間的階級衝突。

亡羊補牢 才開福利支票

鄭文燦替警察抱屈，蔡英文總統年前也開始對警察開福利支票，推出警察到國軍醫院、榮總系統的醫院就醫時，不用掛號費，相關醫療補助也都比照國軍的作法，並讓警界人士進入移民署及海巡署，顯然年改沒把警消放在眼裡，讓政府亡羊補牢接地氣。

警消常說，今天公祭，明天忘記。年改不讓警消脫鉤處理，大刀揮砍下，落得敗選結果，豈不早知如此，何必當初，所以當明年總統大選將屆，民進黨政府開始對警察釋出善意，執政內部對年改過程出現雜音，可別又是黃鼠狼給雞拜年。

(中國時報)