基層警幹譙聲不斷 戰鬥力不再

2019年02月19日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

年金改革凸顯基層員警悲歌，有人貢獻國家40年，一退休就要兼差補貼家用，也有年邁員警不敢退，白髮蒼蒼只能染髮遮老態，若身體真的撐不住只能退休改當保全、計程車司機，高齡二度就業飽嘗人情冷暖。基層也痛罵，政府亂來，定會用選票制裁！

投身警察工作32年的張姓退警表示，不少同事退休後，房子還在貸款、小孩仍就學，只能去當保全、開計程車，想辦法維持家用，痛罵原本財務規畫早已做好，但突然被砍退休金，打亂全家生活。

「咬牙繼續幹，不然還能怎麼辦？」1名年資快40年的所長無奈說，早就想退休，但退休金被砍，房貸又還沒繳完，只能繼續工作。他說，自己占著主管缺超過20年，對年輕人也覺得很不好意思，但是迫於生計，想退不能退，只能拚老命維護治安交通。

該名所長也說，所內不少超過50歲的同事，都面臨相同問題，為了遮掩老態，只好固定染髮，就擔心若頂著白髮值勤，「鎮」不住不法分子。所長也說，因為未來退休金變少，都已年過半百的員警，為了加班費，還是請纓加班，自己看了既心酸又心疼。

1名員警也批評，退休警察不敢退休，乍看之下與民眾無關，其實民眾才是受害者。他說，員警若逾50歲，工作鬥志、拚勁肯定不如年輕警察，但他們占著主管職位，年輕人看不到升遷希望，怎麼會認真上班？全國警察「戰鬥力」也會因此下滑。

(中國時報)