公親變事主 鄭要查放話者
桃園市長鄭文燦18日上廣播節目接受專訪，大談華航罷工問題，直言華航勞資觸礁原因是管理階層對空服員「讓太多」陰影還沒走出來，面對機師變成寸土必爭的談判策略，解釋跟派系、政治無關，感嘆公親變事主。至於罷工期間傳出「華航董座只聽鄭文燦的話」，鄭也要交通部嚴查放話者。
華航機師罷工掀民進黨派系內鬥，落幕後傳出鄭文燦因無法壓制華航董事長何煖軒，此役「鄭文燦失敗、林佳龍大勝」。鄭文燦強調，勞資談判地方政府角色是斡旋者，自己從沒干涉過華航治理，市府只能分析利弊得失，不能「要求」華航接受。
「華航罷工沒傷害到我、傷害的是政府！」鄭文燦說，去年8月30日勞資達成1年和平協議後，民航長榮4個月就處理好，國航華航卻觸礁，原因在空服員罷工之後華航各部門都加薪，整體成本多20億元，所以在和機師談判時，華航管理階層採取較硬的策略。
鄭文燦呼籲「罷工不應成為談判唯一手段」，各航空業者也需面對公司治理模式轉變，要跟工會對話協商，目前華航最要緊的是罷工後的復原、未完成的協商要完成。
外傳何要下台負責，參與華航罷工協商的交通部政務次長王國材成最大功臣、可望接華航董事長。鄭文燦駁斥：「沒有人討論換人問題！」強調執政會被挑戰就是太過從「位置」看問題，華航不是只有換董事長就能解決問題，不要太急著說是誰的責任、誰的功勞，前台談判者都該受到肯定、私下斡旋者也功不可沒。
鄭文燦也澄清自己和林佳龍「感情很好」，自己處事風格可超越藍綠，何況是黨內的派系，強調和林佳龍有很深交情與信任，溝通沒有障礙。但也坦言「何煖軒只聽鄭文燦的話」這句話是有傷害性，講話要負責任，林佳龍也有解釋，「交通部可以去查！」
(中國時報)
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