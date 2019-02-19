府承認錯誤 有責任進行更多溝通
桃園市長鄭文燦認為年改是失敗的社會溝通，總統府表示認同，府發言人張惇涵強調，即使方向正確，執政團隊有責任也必須進行更多的對話與溝通，凝聚更大的社會共識。
銓敘部退撫司長陳紹元則表示，政府相關部門在年改前後都有到各地溝通說明，但年改造成軍公教人員的退休金和優存減損，對他們而言是權益受損，不管再怎麼講，都沒有辦法被接受，這不是透過政府對外溝通、說明就能獲得諒解的，是否「失敗」？這點見仁見智。
對於鄭文燦認為政府在年改議題上溝通不足，張惇涵表示，從去年選後到現在，執政團隊內部做了全盤的檢視和檢討，「鄭市長當然也提供了許多意見」。
他說，誠如鄭文燦所言，相關檢討也都有觸及核心議題，台灣社會的確存在不同的利益與衝突，即使方向正確，執政團隊有責任，也必須進行更多的對話與溝通，凝聚更大的社會共識。
根據銓敘部初步估算，年改確可達到穩定退撫基金運作的效果，陳紹元說，效果會慢慢顯現，從財務精算來看，新制實施後第1年，可省下120億元，由於退休軍公教所得替代率是逐年調降，高峰期1年可省下約270億元，50年可省8000億元，這筆錢會拿來挹注退撫基金，對於基金長遠運作非常有幫助，銓敘部尊重各界不同看法，但年改效益是確實存在的事實。
不過陳紹元也指出，退休軍公教人員大多年事已高，謀生能力較低，退休前大多評估過退休後的生活和家庭經濟狀況，認為退休金足以支應，才會選擇自願退休，未預期到會有年金改革，不僅把生活打亂，甚至影響到日常的生活開銷。
他說，年改畢竟是「從他人的口袋裡掏錢出來」，退休軍公教人員無法接受可以理解，但從退撫基金的財務狀況來看，年改確保退撫基金可以穩定運作，長遠來說，對退休人員是有益的。
(中國時報)
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