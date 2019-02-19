藍委轟鄭當時不出聲 現扮白臉
桃園市長鄭文燦直指年改是失敗的社會溝通，國民黨立院黨團書記長吳志揚反批，以鄭文燦現在在民進黨的地位，要講這種話，不是早就該出來講了嗎？明顯是為了他以後選舉才這樣講，鄭文燦只想做白臉。
民進黨團書記長鄭運鵬則說，鄭文燦是地方首長，會聽到一些抱怨，黨團會再研究看看，有無合理調整空間。
吳志揚說，民進黨處理年改的出發點就不對了，只想搞仇恨、階級，當初在委員會也是新潮流立委段宜康強勢主導，段宜康的版本甚至比銓敘部更苛更硬，當時為何就沒看到新潮流系市長鄭文燦出來講幾句話？
吳志揚與鄭文燦競選過市長，吳認為鄭文燦這人就是喜做表面功夫，自己總要做白臉，黑臉都給隊友當。
以華航罷工為例，華航董事長何煖軒就是鄭的人，但鄭竟然批何煖軒，當初照他講的就不會這樣；這次鄭批年改也是如此，直指鄭文燦實在太會算計，好人都給自己當。
鄭運鵬則認為，年改溝通太久造成社會內耗，畢竟年改這種事情，不見得可以「時間換取空間」，拖久了各方也會沒有耐性。
並且年金制度本來就很複雜，軍公教共有13種制度，軍人因為職業特殊關係，造成改革後的年金看起來最好，勢必會造成不同職業屬性的比較。
綠委賴瑞隆說，年改不管是立法前後，對於社會溝通確實不足，現在政府需要重新跟社會對話，並思考政策面是否哪些做得不夠好；去年九合一敗選後，民進黨必須面對，有些是改革不足或速度太快。
(中國時報)
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