公投卡和平協議 恐玉石俱焚

2019年02月19日 04:10 中國時報 陳柏廷

新聞透視國民黨主席吳敦義拋出「兩岸和平協議」後，綠營全力圍堵，援引《公投法》為利器，意欲斬斷簽署的可能性。與對岸簽署和平協議，其實只要國會監督即可，無須上綱到《公投法》，況且若付諸公投，結果是「不通過」，是否意味要與北京開戰。民進黨可能因此陷兩岸於「玉石俱焚」的困境。

藍搶話語權 遭全面封殺

國民黨主席吳敦義日前提出，若重返執政後，願意依《兩岸關係條例》，與對岸洽簽和平協議，連日來相關議題持續延燒，時時挑動綠營的政治敏感神經。出於「仇中」、「防堵國民黨搶占兩岸話語權」等因素，對綠營而言，兩岸和平協議已成為不除不快的最大目標。

綠營持續重申兩岸議題屬於總統職權，國民黨或是藍營縣市長無權置喙；在具體行動上，民進黨打算搬出《公投法》，甚至可能訂出「雙公投法」的高門檻舉措，目的在全面封殺。

可笑的是，民進黨不願面對「以核養綠」公投過關結果，行政院也拒絕依公投結果修正能源策，為防堵藍營執政後可能洽簽和平協議，又把《公投法》拿來當「撒手鐧」，民眾會看不出來？

無限上綱操作 坐實仇中

坦白說，藍營有意與北京方面討論兩岸和平協議，就兩岸的長遠發展、爭取台灣民眾最大福利，具有正面意義，民進黨政府不必如此既憂且懼。

話再說回來，就算兩岸真簽署和平協議，但後續要走的國內流程還很多；除行政程序不論，比如簽署前後，能不能取得國會實質監督的同意，困難度不低。

換言之，綠營祭出《公投法》，其實是畫蛇添足，無限上綱地操作公投來刻意阻擾，更坐實仇中、圍堵藍營，繼續保持其兩岸關係成績單一片空白的窘況。

肆意修法 無正當性可言

更令人擔憂的是，假若相關修法真的通過，有朝一日若針對相關議題所公投結果是「不同意」；若按公投結果，是否就意味，台灣選擇與對岸相互仇視，而不願與北京共謀和平？

民進黨的做法不只可能讓兩岸之間陷入「玉石俱焚」，一味操作《公投法》，使之為特定政黨意識形態服務，只會讓《公投法》失去表達民意真正作用，民進黨如此操作，有何正當性可言！

(中國時報)