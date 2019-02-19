藍委促優先審兩岸監督條例
行政院將《兩岸人民關係條例》列優先法案，明定兩岸簽署和平協議必須先經過公投。國民黨團總召江啟臣昨表示，請民進黨開大門、走大路，優先審查擱置已久《兩岸協議監督條例》。
國民黨發言人歐陽龍反問，可能兩岸相關的協議都要拿來公投？不論是經貿、文化都要公投？那麼公投會不會太頻繁甚至有些荒謬。他說，黨中央會請立院黨團和政策會密切關注陸委會的版本內容再做回應。
國民黨立委費鴻泰認為，國民黨主席吳敦義才剛提出和平協議，行政院就列優先法案，明顯針對性太強，且不安好心，根本是「黃鼠狼」，民進黨顯然是想操作選舉。
江啟臣也表示，執政黨在這節骨眼提修法，當然容易衍生為了選舉或針對特定政黨的聯想。太陽花學運當初反服貿訴求也是「先立法，再審查」，當初遺留至今的「兩岸協議監督條例」草案，行政院每個會期都列優先法案，現在昨是今非，反而要先修正兩岸關係條例，難道是打假球？
江啟臣認為，兩岸監督條例現在在立法院有不同版本，包括時代力量、民進黨立委都有個別提案，立法也是最完整的，也符合學運當初的訴求。
國民黨團這會期有將監督條例列為優先法案，如果執政黨也認為這應該優先處理，大家可以盡快排案審查。
(中國時報)
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