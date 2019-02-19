赴陸嚴管 呂秀蓮批絕對是惡法

2019年02月19日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

民進黨擬推動修法，延長退休高階將領及政務官赴陸管制年限。前副總統呂秀蓮昨天直言「這絕對是惡法」，呼籲民進黨，現在政黨輪替快，千萬不要因人因黨而修法，否則最後全民都會吃苦頭。

民進黨立院黨團擬在立法院新會期推動《兩岸人民關係條例》修法，延長退將和政務官赴陸管制，外界質疑是針對前正副總統馬英九和吳敦義，儘管陸委會主委陳明通說，修法是要管制退將參加政治活動，對馬吳赴大陸沒影響，仍無說服社會各界。

呂秀蓮昨接受廣播節目「POP搶先爆」專訪時呼籲民進黨「千萬不要因人因黨修法與立法，這絕對是惡法」。她以民進黨過去多次修正黨章為例，每一次都是為了特定的人修正，「當時我就非常的不以為然」，何況立法院要修的是「國法」。

呂秀蓮強調，既然有政黨輪替，任何改革都應該超越黨派去思考，國民黨不要拚命去想，現在要如何去對抗民進黨的改革，「因為明年也許就是你們的人當總統」，民進黨也不要為了蔡英文而去修法，「也許修好後，方便了別人也說不定」。

民進黨過去曾提出多項決議文，呂秀蓮表示，這些都是因應當時需要，從1991年台獨黨綱，到1999年台灣前途決議文，其中最大的變化，是1996年台灣人民已能夠直接選總統，那次的選舉就是實踐台灣前途由台灣人民來決定，也是國民主權的落實，台灣在此時就已實現了主權獨立，只是國號為中華民國，以此為基礎往前走，不要再開倒車討論獨立的問題。

至於兩岸是否應簽署和平協議？她認為，和平是不可抗拒的，但不要落入陷阱，「協議」是國內之間中央和叛亂團體所訂的內部協議，我們要努力的是與北京簽署具有國際認證的「和平協定」，而不是用國共內戰的思維去簽署協議。

(中國時報)