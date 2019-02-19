台美陸衝突 係貿易結構調整

2019年02月19日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

前新北市長朱立倫14日前往美國矽谷進行為期一周「學習之旅」，美西時間19日他將在史丹佛大學會見川普前任國家安全顧問麥馬斯特（H.R.McMaster）。據本報掌握消息，朱立倫在此將提出新兩岸論述，他將台陸美之間的衝突摩擦定調為「貿易結構調整的過程」。

據透露，對於當前兩岸，以及台美陸美當前三角關係偶發生衝突與緊張，朱立倫認為，這些衝突摩擦，應視為「貿易結構調整的過程」，避免局勢升級為新冷戰。朱立倫預計在美西19日前往史丹佛大學胡佛檔案室，借閱兩蔣日記，他將提出新兩岸論述。

朱會特別強調台灣扮演「和平者」的角色，台灣介於美國與大陸之間，深刻了解戰爭對人民的危害，因此台灣在這三角關係中，有責任把衝突張力維持在安全水平。

朱立倫也認為，台灣應與北京、華府持續深化合作關係，建立負責任且「永續」的經濟合作關係。據悉，史丹佛大學也憂心朱此行會變政治造勢，因此朱認為應該從經濟角度去思考三方關係，史丹佛方面也表達認同。

此行主要是由國民黨立委許毓仁安排，許毓仁去年至史丹佛擔任訪問學人，並接受法蘭西斯福山（Francis Fukuyama）以及戴雅門（Larry Diamond）指導，去年8月戴雅門來台訪問，許帶戴雅門去新北市府拜訪朱立倫，戴雅門當場邀請朱到史丹佛，在朱卸任後，兩邊就開始安排行程。

朱立倫在史丹佛時，將以「台灣新經濟：創新、人民、政府效能」為題發表演說，並與戴雅門、法蘭西斯福山會談。

當天還會有一場閉門餐敘，據了解，與會者包括去年4月自白宮卸任的麥馬斯特及美前駐阿富汗大使艾江山（Karl Eikenberry），艾江山在史丹佛主持台灣國防研究計畫，艾氏妻子是台灣人，艾氏對台灣有深厚情感，也很了解兩岸情勢。

(中國時報)