江宜樺籲克服困難 讓核電延役
蔡政府對「以核養綠」公投結果置之不理，前閣揆江宜樺表示，希望大家正視用電，慎重考慮克服困難，重新使用核電；基金會並批評，蔡政府無視公投結果，莫非要走向集權獨裁？基金會並預告，前總統馬英九及江宜樺在3月10日將主持民間能源會議，提出新能源建言，並不排除與「以核養綠」提案人黃士修合作二階公投。
長風基金會及馬英九基金會昨舉辦「能源政策人民做主」記者會，江宜樺說，去年公投結果已清楚顯示，民眾反對2025年急躁的非核政策，但不幸的是，從經濟部年前公布的方案來看，政府對直接民意表達出來的意向完全置之不理；日前基金會在宣布要舉行記者會後，行政院長蘇貞昌就說有人在說風涼話，但他要鄭重說明，公投展現的直接民主絕非風涼話。
前副閣揆杜紫軍說，直接民意應該被「遵從」而不是「尊重」，他聽到蔡總統及蘇貞昌對公投結果表示「尊重」，一直在懷疑自己耳朵是不是「業障太重」，蔡政府不服從多數民意，台灣是否要從民主國家走向集權獨裁國家。
馬英九基金會執行長蕭旭岑也質問蔡總統，「如果連最直接的民意都不遵守，還會遵守什麼」，2006年蘇貞昌在行政院長任內通過448億元核四追加預算，當時的副院長就是蔡英文，當時「蔡副院長」還要求台電責成核四廠要如質如期完工，為何過了12年，竟要反其道而行，漠視民意而不遵守？
政大副教授廖元豪也說，沒有民主國家會拿公投開玩笑，但政府回應公投的理由卻不是理由，經濟部說「很困難」，事實上是想不想做。
台大醫學院教授王明鉅說，台灣為何要用核能，因為只要花3500億元，480公頃土地，就可發出220億度電，續用核電等於每年省下1200億元，20年就可省下2.4兆元；台灣現在需要核能，如果政府不管民眾，大家只能續推動公投「增核、減煤重啟核四」。清大原科中心主任葉宗洸指出，基於供電穩定，核電是公投結果出爐後的不二選項。
(中國時報)
推薦閱讀
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範