江宜樺籲克服困難 讓核電延役

2019年02月19日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

蔡政府對「以核養綠」公投結果置之不理，前閣揆江宜樺表示，希望大家正視用電，慎重考慮克服困難，重新使用核電；基金會並批評，蔡政府無視公投結果，莫非要走向集權獨裁？基金會並預告，前總統馬英九及江宜樺在3月10日將主持民間能源會議，提出新能源建言，並不排除與「以核養綠」提案人黃士修合作二階公投。

長風基金會及馬英九基金會昨舉辦「能源政策人民做主」記者會，江宜樺說，去年公投結果已清楚顯示，民眾反對2025年急躁的非核政策，但不幸的是，從經濟部年前公布的方案來看，政府對直接民意表達出來的意向完全置之不理；日前基金會在宣布要舉行記者會後，行政院長蘇貞昌就說有人在說風涼話，但他要鄭重說明，公投展現的直接民主絕非風涼話。

前副閣揆杜紫軍說，直接民意應該被「遵從」而不是「尊重」，他聽到蔡總統及蘇貞昌對公投結果表示「尊重」，一直在懷疑自己耳朵是不是「業障太重」，蔡政府不服從多數民意，台灣是否要從民主國家走向集權獨裁國家。

馬英九基金會執行長蕭旭岑也質問蔡總統，「如果連最直接的民意都不遵守，還會遵守什麼」，2006年蘇貞昌在行政院長任內通過448億元核四追加預算，當時的副院長就是蔡英文，當時「蔡副院長」還要求台電責成核四廠要如質如期完工，為何過了12年，竟要反其道而行，漠視民意而不遵守？

政大副教授廖元豪也說，沒有民主國家會拿公投開玩笑，但政府回應公投的理由卻不是理由，經濟部說「很困難」，事實上是想不想做。

台大醫學院教授王明鉅說，台灣為何要用核能，因為只要花3500億元，480公頃土地，就可發出220億度電，續用核電等於每年省下1200億元，20年就可省下2.4兆元；台灣現在需要核能，如果政府不管民眾，大家只能續推動公投「增核、減煤重啟核四」。清大原科中心主任葉宗洸指出，基於供電穩定，核電是公投結果出爐後的不二選項。

(中國時報)