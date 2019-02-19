雞蛋檢驗 農委會限48小時完成

2019年02月19日 04:10 中國時報 游昇俯 、 謝瓊雲 ／綜合報導 ／綜合報導

彰化縣順弘牧場雞蛋遭驗出農藥芬普尼超標，總計已有逾46萬顆毒蛋流入雙北，讓民眾吃下肚。農委會昨（18）日表示，此次由於雞蛋採樣至檢驗結果出爐，中間期程長達20天，導致毒蛋進入市場難以追回，未來將要求地方防疫所當天採樣、當天送件，中央畜產會並須於48小時內完成檢驗，解決毒蛋把關時程延宕的問題。

農委會副主委黃金城表示，因2017年全球性雞蛋殘留芬普尼現象引起恐慌，我國即將芬普尼列為常態檢驗項目，去年1月至今年1月，共抽檢1150件樣品，其中雞肉樣品全數合格，雞蛋則是1月25日唯一一件檢出不合格，合格率仍達99.9％。

當天採樣 當天寄送

因雞蛋檢驗由地方政府採樣，送交中央畜產會檢驗，至結果出爐，中間有十幾天流程，導致毒蛋追查延宕，農委會要求未來地方政府採樣，當天採樣須當天寄送，中央畜產會則須48小時內完成檢驗。

彰化縣衛生局長葉彥伯直言，政府要求雞農禁用含芬普尼藥品，然而當雞農反問能用什麼藥時？農委會卻從不給答案。畢竟不可能要求全數牧場都不用藥，只是一再教育、宣導，卻給不出替代用藥的選擇方案，問題依舊存在。

替代用藥 應速提出

彰化縣動物防疫所長董孟治指出，生產問題蛋品的雞農否認使用任何含有芬普尼藥品，該場鄰近水稻田、也有種植羅漢松；是否有農藥飄散汙染，無法再追查，但也無法排除此可能性。各主管機關落實藥品源頭管理才是根本。

生產友善雞蛋的青農張建豐表示，芬普尼最普遍用於水稻，牧場附近有稻田，確實很可能遭受農藥汙染；除非強制傳統牧場只能在換羽不下蛋期間噴藥除蟲，否則任何藥品都有停藥期，只要未嚴格遵守安全用藥規範就會殘留。

進口雞蛋 短期應急

防檢局副局長杜文珍則指出，芬普尼禁止作為人類食用之飼養禽畜中使用，業者違法使用，依動物用藥品管理法可裁罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰，一年內再犯，則加重處50萬元以上、250萬元以下罰鍰。

此外，因應國內雞蛋短缺，農委會擬由貿易商業者進口200萬顆雞蛋供應國內加工使用需求，黃金城表示，進口是短期因應措施，調節市場供需不足，只要國內生產量上來，業者就不會再進口，預估「三月上旬雞蛋產量應能正常化」。

(中國時報)