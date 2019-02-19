供貨吃緊 超商茶葉蛋喊漲

2019年02月19日 04:10 中國時報 吳奕萱 ／台北報導 ／台北報導

全台雞蛋仍缺貨中，超商盒蛋售價來到75至80元以上，平均每顆蛋約8元。記者走訪超商發現部分門市茶葉蛋停賣，多數店家表示，每日配送雞蛋幾乎一早賣光，若留做茶葉蛋又無法滿足婆媽採購盒蛋的需求，只好先暫停銷售茶葉蛋。甚至還有加盟主透露茶葉蛋有可能再漲一次價。

一名7-11店員以所在店家為例指出，目前每日配貨約6盒（60顆蛋），如果都拿來做茶葉蛋，早餐時段就賣完了，然而下午又經常缺貨；不過也有部分門市表示供貨正常，各店反應不一。全家表示，目前門市向總部訂購蛋品皆會提供，如訂購量較大，則會視狀況進行調整。

一名超商加盟主透露，目前超商銷售的雞蛋分為兩類，一類為平價蛋，每盒10顆售價72元；另一類為高價蛋，約有3個品牌，每盒6顆售價約63至69元不等。目前高價蛋供貨無虞，但平價蛋（低價蛋）則出現供貨吃緊，上個月也從69元調高至72元。

加盟主直言，若這個趨勢不變，那未來茶葉蛋漲價機率很高，超商使用的是平價蛋，目前茶葉蛋售價每顆為10元，因生蛋不用課營業稅，茶葉蛋則需要，若平價蛋繼續漲，1顆茶葉蛋還只賣10元，「根本就不可能！」不排除會漲至12元以上。

量販部分，愛買公關經理王佳慧指出，目前賣場供貨仍穩定，促銷蛋包括「ok eggs褐殼蛋8入組」原價108元，特價85元，每顆約10元；「香草園冷藏白蛋10入組」原價95元，特價79元，每顆約8元。全聯及家樂福也表示，目前雞蛋供貨已穩定。

(中國時報)