食安法 藍委本會期優先處理

2019年02月19日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立院黨團昨開記者會抨擊蔡政府連「蛋事」都搞不好，造成「缺蛋」、「貴蛋」、「毒蛋」三蛋齊發，民怨四起。黨團書記長吳志揚表示，國民黨團在本會期會將《食安法》列為優先處理法案，藉由修法加重惡意黑心廠商的法律責任，徹底解決「三蛋危機」。

吳志揚表示，這次「毒蛋」事件從採檢到報告出爐、下架，歷時近20天，46萬顆蛋流向雙北，最後僅下架7.5萬顆，30幾萬顆恐已被吃下肚，農委會、衛福部難道都在放春假嗎？三年來蔡政府在處理蛋的問題，只有「死當」、「零分」、「不及格」。

吳志揚批評，台灣雞蛋價錢已飆破每台斤50元，是20年來歷史新高點，土雞蛋甚至還突破每台斤70元，致使全台蛋量供應平均減少20％至30％，但農委會僅表示，要透過進口400多萬顆雞蛋以解決，「台灣淪為不只向外國買飛彈，還前所未有要進口雞蛋的國家，真是笑死人。」

藍委李彥秀指出，農委會主委陳吉仲說要每周提出有感施政，但是毒蛋事件一再發生，農委會的作法，不是提高農藥殘留容許標準，要不就是推給個案，從沒找到問題或源頭，食安五環政策變成「食安五洞」、「食安大笑話」，李彥秀諷刺陳吉仲，從農委會副主委升任到主委，真的夠格嗎？

(中國時報)