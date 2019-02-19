官員信誓蛋蛋 出事能推就推

2019年02月19日 04:10 中國時報 游昇俯 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

國內2017年曾爆發芬普尼雞蛋汙染事件，當時的農委會副主委陳吉仲掛保證說，「只要上市的雞蛋，就是安全的」。然而，今年農曆年後卻又爆出芬普尼毒蛋風波，學者痛批，政府遲未針對重大食安事件建立緊急應變程序，導致一有問題，就是各部會「推來推去」，這次逾46萬顆毒蛋在年節間吃下肚，「民眾很難接受」。

曾任食品安全諮議會委員，前消基會檢驗長、清大化學系教授凌永健指出，對於風險較高、有前例的食安項目，政府應檢討風險管理排序，此次農委會說是因年節拖到檢驗出爐時程，但「緊急事件為何不先處理」，等到過了春節已全吃下肚，讓民眾很難接受。

他說，國內《食安法》明文規定政府可因突發食安事件要求產品下架、回收，卻至今未依食安影響程度該有相應程度的管理，訂定緊急應變操作程序，導致一有事情發生，就是農委會、食藥署及衛福部三個部會推來推去。

凌永健痛批，2017年爆發芬普尼雞蛋問題距今已逾1年多，在《食安法》母法下訂定SOP也無須修改法令，但此次政府的處理方式卻仍看不出有什麼改變。

台灣食品技師協會常務理事曾貽湧也說，2016年政府就為了食安把關，成立環保署毒物及化學物質局，卻在這次稽查養雞場後，只說未發現有使用環境用藥情形，以個案處理。

曾貽湧說，環保署化學局都派員前往稽查了，卻沒有找到芬普尼農藥的源頭，更沒有公開採購的紀錄，化學局應該要掌握源頭流向，並與行政院食品安全辦公室、農委會做橫向溝通，才能有效杜絕毒蛋。

(中國時報)