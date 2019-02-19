缺蛋危機 6月才解除警報
農曆春節過後市場雞蛋價格仍因供需失衡居高不下，北部地區甚至有超商為此暫時不賣茶葉蛋！彰化縣養雞協會理事長謝文龍指出，雞蛋缺貨情形在農曆年前比較嚴重，年後已逐漸趨平穩，但預估要到6月才會真正穩定；至於蛋價，蛋農認為目前約已有1成利潤，希望蛋商無須再調漲以免困擾消費者。
謝文龍表示，春節前雞蛋產地價格從每台斤33.5元漲到36.5元，主要是因去年種雞場疫苗出狀況導致小雞死亡率高，接著823水災釀成中雞大量死傷，蛋源長期短缺；尤其過年前加工食品需求量大增，蛋價才會飆漲。
國內每天的雞蛋需求量約9萬8000箱，目前全台產量約9萬箱，不足缺口，農委會已進口因應。謝文龍認為，雞蛋缺貨情況並未如想像中的嚴重；至於有超商暫停販賣茶葉蛋，可能只是供貨不穩定導致來不及補貨造成。
要適可而止！謝文龍表示，最近雞蛋價格調漲，並非蛋農決定，而是蛋商為了「以價制量」採取的方法。多數蛋農都認為，現在的價格已有約1成以上的利潤，算是不錯了，希望蛋商不要過度調整價格，以免讓消費者再傷荷包，增加大家的困擾。
謝文龍說，目前彰化縣的蛋雞大多是產能較低的老母雞以及才剛開始要下蛋的新雞，無法立刻補足需求缺口，預估最快也要到6月，缺蛋危機才可望解除。
(中國時報)
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