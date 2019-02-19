食安放年假 蘇揆接地氣攏係假

2019年02月19日 04:10 中國時報 游昇俯

「芬普尼雞蛋46萬顆吞下肚！」新年伊始，蘇貞昌內閣食安就破功。雞蛋殘留農藥芬普尼並非新鮮事，問題在於，此次雖有檢驗，卻因適逢年節，排驗時程延宕，導致年後毒蛋已經吃下肚，才要啟動追回。當食安把關遇到年節就停擺，官員的重視食安遇到年節就鬆懈，心態上未真以民眾食安為優先考量，再多檢驗都只能淪為虛設。

2017年爆發全球性的芬普尼雞蛋汙染問題，農委會隨即禁用芬普尼水懸劑，並將其列為雞肉及雞蛋常態性檢測項目，似有亡羊補牢之意。

然而，此次抽驗彰化順弘牧場雞蛋，1月25日採樣，28日送達中央畜產會實驗室檢驗，卻因有其他送檢樣品排驗，檢驗工作因春節假期停擺，導致年後2月13日報告才出爐，食藥署接獲通報循線追回，毒蛋卻早已為民眾吃下肚。

蔡政府推動食安五環，宣稱要「加強查驗」，但查驗工作碰到年節就放大假，說要為民眾把關，遇到年節就鬆懈，可見並未真以民眾食安為第一優先考量。況且，年前雞蛋、豬肉、蔬果需求正旺，要做好食安，理當加強把關，豈能因假期在即，採樣了卻遲不檢驗，如此與不抽驗又有何差異？

更不用說食安檢驗項目眾多，要有效且即時掌握食品安全狀況，檢驗單位本應具備充足設備及人力，當檢驗量能達到合理的容許範圍，才依風險程度排定先後順序，必要檢驗項目就必須嚴格要求於節前完成報告，豈有等年假放完，毒蛋也已吃完，才要回頭追回呢？

蘇貞昌新內閣於今年1月中就定位，誓言要「接地氣」，各部會首長也紛紛透過臉書直播，突顯施政回應民意，但這次芬普尼蛋食安事件卻打回原形，官員沒有真正體恤民瘼，當食安出包，才找理由搪塞。

(中國時報)