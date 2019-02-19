巨鮪來富來電 台灣燈會亮眼
2019台灣燈會「屏安鵬來，光耀三十」自今（19）日到3月3日於屏東大鵬灣國家風景區盛大舉辦，主燈「巨鮪來富」將在今晚7點正式開燈，燈會期間每日開燈時間為晚間6點到10點，每半小時將有一次燈光秀，一晚10次。屏東縣長潘孟安指出，今年燈會舉辦適逢30周年，是一個重要里程碑，不只第一次在海上舉辦，更結合陸域、空域，可說是一場聲光饗宴。
讚！飛機衝場、煙火秀
屏東燈會自15日開始試營運，每日參觀人數分別約是8萬、18萬、25萬、35萬人，4天共約86萬人次進場。而昨日晚間7點進行彩排，交通部長林佳龍、觀光局長周永暉、台灣觀光協會長葉菊蘭、屏東縣長潘孟安、中華電信董事長鄭優等人出席。
昨日的彩排儀式上，安排多項精彩有特色的表演節目，包括空軍飛機衝場、恆春民謠傳唱、原住民音樂舞蹈、客家嘉年華、東隆宮迎王、西班牙高空馬戲團。
待表演節目結束，進行吹號、打鼓、鈴鑼儀式後，主燈首次開燈，不只搭配熱情音樂與絢爛燈光外，還有長達2分鐘的煙火表演一同施放，場面十分吸睛。
盼！今晚來看無人機秀
不過昨日原訂還有無人機表演，因為風大，兩架試飛無人機墜落，所以取消。正式的無人機燈光展演將在今日燈會開幕，並於2月23至2月24日、2月28至3月3日共7天期間，在主燈「巨鮪來富」後方海域上空演出，民眾可多加把握。
因無人機表演在15日試營運之後，就有多次無預警表演，目前已知有方陣隊形、黑鮪魚、鵝鑾鼻燈塔等圖樣，與「TAIWAN」、「屏」、「東」、「Intel」等字的圖樣變化。另外，無人機表演前會先發射干擾訊號清場，因此民眾不需擔心無人機會掉落。
(中國時報)
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