18線接駁車只到晚上8點

2019年02月19日 04:10 中國時報 李宜秦 ／屏東報導 ／屏東報導

第30屆台灣燈會「屏安鵬來，光耀三十」今日在屏東大鵬灣國家風景區正式開展，舉辦期間將到3月3日為止，交通部長林佳龍表示，今年燈會有多樣突破，除首次不以生肖作為主燈，也是第一次可在海上賞燈的燈會。另外，觀光局安排18條接駁車路線，接駁時間只到晚間8點為止，之後停車場便只進不出，欲參觀的民眾務必留意。

今年燈會燈區眾多，包括主燈區的主燈「巨鮪來富」、創新副燈「豐豬爺」、3個傳統副燈「南國豐收」、「點亮屏安」、「東港故事」，其他還有水幕水舞、光環境、光耀30燈區、傳統燈區、海底世界燈區、地方燈區，而今年首度為親子打造，以豬為主題的「親子歡樂燈區」。

另外，因大鵬灣場域濱臨潟湖，大鵬灣管理處為此整合4家遊湖業者，共18艘遊湖船，將在燈會期間推出夜間遊湖航班，營業時間為下午5點到9點，規畫航線由北碼頭經過主燈區，繞行海上教堂至南轉碼頭，單趟航程約20分鐘。考量到燈會會場地點交通較為不便，觀光局規畫多項接駁轉運計畫。已在燈區周邊提供11處停車場供遊客停放。

觀光局也安排18條接駁車路線，在2月19日到3月3日燈會期間，平日下午1點半到晚上11點、假日早上9點半到晚上11點間行駛，各路線8點後即停止往燈區方向接駁服務。

(中國時報)