鹽水蜂炮開炸 民眾激情破表

2019年02月19日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

「開炸囉！」為期2天的台南鹽水蜂炮18日登場，上午8時先在鹽水武廟進行啟炮儀式，神轎、移動式炮城及參與人潮齊聚廟埕廣場，不少民眾想提前體驗「犁蜂炮」刺激，一早就全副武裝前來參與，晚間神轎齊聚武廟後再度出發遶境，3座炮城連放，民眾近距離接觸，被蜂炮威力震懾，但仍直呼：「真刺激！」

台南市長黃偉哲、市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、劉米山等人昨日一早先到武廟參拜，祈求鹽水蜂炮活動順利，隨即進行啟炮儀式，點燃的鞭炮由無人機拉升上空，代表活動正式開始，首座粉紅豬大型炮城開始施放，神轎接著遶境，首日行程以土庫上帝廟及鹽水郊區的岸內、舊營、桐寮等地，今晚元宵節路線集中在街區，活動將達到最高潮。

這次參與遶境的共有16間宮廟、40多頂神轎，昨天晚間6時回到武廟集合再出發，炮城在夜間點燃，火光四射，絢爛奪目，將整個鹽水映照成不夜城。

今天晚間起重頭戲登場，屆時神轎將分5條遶境，9時將在鹽水國中施放「諸事如意、心想事成」主炮城及高空煙火，目前曝光的各式炮包括卡通、城堡等各種造型，還有約2層樓的三太子，戰袍上綁滿蜂炮，相當壯觀。

台南市長黃偉哲說，眾人期待的鹽水蜂炮終於開始，祈求關聖帝君神轎所到之處都能平安，鹽水鄉親跟台南市民都能旺整年。

(中國時報)