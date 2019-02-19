健保赫見塞車 看診排長龍苦啊
全國健保系統昨天出現異常「塞車，看診、就醫時健保連線系統異常，導致無法刷健保卡、門診藥單都無法列印等情形，看診民眾擠爆醫院。健保署解釋因為台中的健保機房設備，維修後開機延誤，使得台北機房不堪負荷，健保署已經緊急增加虛擬主機，暫時解決問題。
昨天一大早各大醫院看診時，輸入健保卡馬上「卡卡」，台大醫院看診後結帳卡關，病患者只能苦等；馬偕、北榮都有類似情況；長庚醫院則是調派人手協助病患處理，一直到10時過後健保機房完全恢復功能後，塞車情形才得以解除。
健保署台北、台中機房應付全台醫療院所的健保就醫資訊查詢系統，以往單一機房設備維修、汰換，不會發生另一機房無法負荷，昨天首次發生「大塞車」的意外，干擾不少醫療院所作業。
健保署證實「塞車」主因是台中機房設備汰換，只有台北一個機房運作，導致系統爆量，吳淑慧說，台中機房汰換不斷電系統後，開機測試時發現虛擬桌面基礎架構（VDI）有2個模組損毀，廠商進行更換所致。
健保署資訊組參議吳淑慧表示，系統塞車從醫療院所護理人員大約8時抵達診間啟動電腦開始，診間讀卡機認證失敗次數為上午8時至9時6萬次、9時至10時8萬次，高於平日8時至9時讀卡機認證尖峰失敗次數約4萬次，造成系統難以負荷。
健保署研判近來陸續增加便服務，包括雲端查詢藥歷、醫療檢查影像等，都會使得民眾看診時，健保卡必須一直與機房連線查詢，連線因而暴增，單一機房負擔不了，未來將增購主機數量，因應系統連線暴增的使用量。
(中國時報)
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