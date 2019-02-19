百年最大滿月 就在元宵節
元宵節不只賞燈還要兼賞月！台北市立天文科學教育館表示，今晚23點54分將逢今年「最大滿月」，而元宵節遇上最大滿月更是百年難得一見的巧合，無需任何器材即可直接觀賞，錯過這次要再等62年，歡迎民眾來天文館賞月過節。
台北市立天文館表示 ，由於元宵節固定為農曆正月十五，但滿月發生時間可能在農曆十四至十七，所以元宵節當天不一定能遇上滿月，加上月球是以橢圓形軌道繞地球公轉，時近時遠，即使元宵節為滿月，還必須剛好是全年中離地球最近的一次，才能成為最大滿月。
天文館研究組長吳志剛表示，由於此次月亮亮度很高，不會受燈光、區域影響，因此幾乎看得到月亮的地方都可以欣賞，館方也提供高倍率望遠鏡供民眾使用，民眾也可自行準備攝影設備，捕捉百年難得一見的奇景。
吳志剛表示，今晚的滿月將比今年其他滿月較大較明亮，是20世紀以來首見，下次則要等到2081年。天文館第二觀測室於今晚7點至9點，開放頂樓高倍率望遠鏡觀賞元宵節大滿月，歡迎民眾踴躍參與。
(中國時報)
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