台積電竹科擴建案 環評再補件

2019年02月19日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

新竹科學園區目前現有廠房已飽和，廠商無法進駐，因此科技部提出科學園區寶山用地的擴建案，而台積電也預計在此園區規畫研發中心。昨（18）日環保署召開竹科寶山用地擴建計畫專案小組初審，環評委員認為，開發單位在交通、斷層影響方面未交代清楚，全案要補正後再審。

台積電預計投資4000億元興建新奈米廠跟研發中心總部，因此科技部新竹科學工業園區管理局規畫，竹科園區旁的寶山鄉約30公頃用地，提供台積電使用。

不過，由於此案大部分位於山坡地上，且鄰近斷層，也引發安全相關與廠商設廠穩定性的疑慮。台積電資深處長莊子壽表示，在山坡地上建廠，台積電過去已有相關技術可以克服，詳細將再寫在報告中。

(中國時報)