突破半年線 台股上看1萬1

2019年02月19日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

受美股上周收紅激勵，亞股全面走高，帶動台股昨盤中漲破逾百點，終場上漲80.5點，收在10145.28點，突破半年線再創波段新高；國泰投信董事長張錫表示，陸美貿易紛爭因協商而關係舒緩，是投資信心上揚主因，由於台股配息率好，只要全球市場氣氛佳，外資就會隨時回補，台股指數今年有上攻1萬1千點的機會。

留意跌深蘋概與5G

張錫進一步指出，全球經濟趨緩是不能否認的事實，投資市場又缺乏亮點，今年金融市場不至於出現大波段上升，也不至於驟跌，預估全年指數在9300點至1萬1千點區間震盪，投資台股的口訣是「跌破9400點不要怕、漲破1萬點不要追」，短期要留意各企業財報結果，波段可加碼先前跌深逐步反彈的蘋概股，或者具未來潛力發展的5G產業，是投資人可關注的焦點。

除了台股盤中漲破逾百點，陸股昨也強勢反彈，其中，創業板指數大漲4%最顯著，深證成指、滬深300等，漲幅都超過3%以上，香港恆生與恆生國企指數今年來漲幅逼近一成，走勢領先全球股市。

台股高殖利率優勢

摩根亞太入息型產品經理張致寧進一步說明，除外部緊張氣氛稍解，大陸證監會近期針對股市放鬆管制，如擬取消平倉線不得低於130%的統一限制，降低融資買入投資者的強制平倉風險，帶動A股人氣轉旺，不僅成交額連續突破4000億人民幣，融資餘額止跌回升，外資更創連續11天流入A股的半年來最長紀錄。

摩根投信執行董事葉鴻儒認為，台股整體基本面比過去更紮實，目前台股本益比仍不到長期平均水準，僅12.8倍，尚不到15年長期平均值的13.8倍，且市場預估台股擁有約4.6%的高殖利率優勢，此水準在亞股中數一數二，強化國際資金有意回補與布局台股的意願，替多方增添資金活水。

(中國時報)