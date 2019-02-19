不畏降財測 台積電收紅
台積電今（19日）召開董事會，討論現金股利和員工分紅。外資圈預估今年的股息發放有望上看9元，續創新高，且今年有望採取分季發放股利，一旦董事會通過，股利發放也將從1年發放1次改為4次，成為台灣首家按季發股利的公司，也是股王條款上路後，第一家實施的領頭羊。
晶圓代工龍頭台積電因光阻原料導致良率大降，15日調降第一季財測，惟在蘋果盤後股漲、法人上看股利9元及多次配息、庫存加速消化等多重利多激勵，18日股價不跌反漲，終場上漲3元收230元，市值有望再度重返6兆元。
法人表示，台積電發生光阻原料影響良率事件後，股價已先行反應利空，為期2天的董事會，19日可望決議提高現金股利，加上近期半導體生產鏈有見到訂單回流情況，股價開始反應這些利多消息。
統一投顧董事長黎方國指出，台積電19日將敲定股利政策，今年股息上看8～9元，也有可能採按季四次配發，即每季股息2元起跳，有助長期投資人的退休及養老基金進場，尤其台積電採多次配息，不利作空，空頭回補壓力大。
台積電財務長何麗梅日前指出，台積電自由現金流量充足，初步規畫今年要配發的現金股利會比去年提高，也有意分多次配發，但仍待董事會討論後才能確定。
法人圈預期，台積電今年每普通股將配發9元現金股利，將創下新高紀錄，並且最有可能會採取兩次方式進行發放。
黎方國也駁斥知名分析師說「台積電螺絲鬆了」，強調過去台積電只要製程改變時，良率就會較差，從張忠謀擔任董事長期間就是如此，不過，這次台積電「因禍得福」，反而可消化庫存，讓產業更健康，他更看好台積電下半年營運。
(中國時報)
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