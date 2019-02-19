金豬迎春 房市回溫股市仍冷

2019年02月19日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

金豬年開春，房市、股市表現大不同！財政部昨日公布全國稅收統計，元月土增稅實徵103億元，創房地合一稅上路以來新高，年增7.1％，包括國泰、全聯在台中都有大筆房地交易，官員不諱言，「從契稅、土地稅收可看出，房產真的回溫了！」反觀證交稅受交易量萎縮，則締造2017年6月以來最低紀錄。

財政部昨日公布元月全國稅收概況，全國總稅收受惠綜所稅、營稅及菸酒稅等增加，達1543億，年增4.7％，其中綜所稅244億元，較去年大增50億，在各主要稅目成長最多，主因是農曆春節年終獎金扣繳稅款提入帳。

值得注意的是，元月稅收表現也反映出股市、房市一冷一熱的市況。1月證交稅實徵64億元，年減34.2％，創2017年6月以來新低。財政部統計處副處長陳玉豐解釋，1月上市櫃股票日均量僅1107億元，遠低於去年同期的1677億元，以致稅收跟著減少。

相較台股於去年10月跌破萬點後，交投轉趨清淡，房市明顯回溫，依財政部統計，元月土增稅收103億元，為2016年1月以來首度突破百億元。主因源於去年底有數筆大額房土交易所致。

(中國時報)