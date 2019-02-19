違章工廠現地合法 回饋金待協調
農地違章工廠輔導期限將於明年6月到期，引起中南部立委關切希望再寬限。經濟部表示，新版《工廠輔導管理法》還在微調中，會拚本會期送進立法院審議。將依照三原則讓3.8萬家違章工廠現地轉合法，但業者要繳回饋金，由於金額高達數千萬，業者仍有意見，所以在協調中。
全台未登記工廠有6萬多家，排除面積不到標準者，需要納入管理的農地工廠約3萬8000家，有7300多家在2010年時先拿到臨時工廠登記證續命，但明年6月就到期，因此最近中南部立委找上行政院長蘇貞昌，盼能再寬限10年。
對此經濟部長沈榮津昨表示，政院已找各部會來談，希望凝聚共識，近期就提出院版。未登記工廠部分，原則就是新增不允許，已存在透過修法登記納管、在地輔導，解決未登記工廠的土地使用問題。有關環團反對違章工廠就地合法，沈強調一定會要求符合消防、水土、環保等規定。
經濟部表示，不會照立委說的去延長期限，新版《工廠輔導管理法》會一次性制度解決違章問題。新法就是採「全面納管」、「輔導改善」、「合法經營」三原則去管理，並要求業者繳交回饋金。如果是不需做土地變更者，金額較少，但如需做土地變更，一次繳交金額就可能要4、5000萬。現在有業者透過立委反應太高，所以這部分還需協調。
對立委擔心領臨登證的7000多家違章工廠屆期被罰，經濟部保證說，這些業者屬於違章中的「優等生」，一定是優先納管對象，立委不必擔心。新版工輔法還要做最後微調，目標本會期送進立院審議。
(中國時報)
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