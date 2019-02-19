遠傳加值相片書 拚首年10萬戶

2019年02月19日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

電信三雄力拚轉骨，遠傳昨日宣布導入日本NTT DOCOMO的「相片書」加值服務，力拚首年10萬戶目標，這也是國內電信業者首度尋求「外援」，直接複製國外的成功經驗，藉此縮短開發時間，提高國內用戶接受度，要把加值服務占比拉上1成大關。

4G吃到飽大行其道，語音、簡訊營收大幅下滑，讓電信業者光環失色。電信三雄紛紛啟動轉型計畫，龍頭中華電信打算多管齊下，包括5G、純網銀、物聯網、大數據、AI及智慧家庭都來，同時透過併購加強競爭實力。

台灣大哥大則出奇招，旗下myVideo註冊會員數突破500萬，搭配凱擘大寬頻及台灣大寬頻提供跨螢幕觀影，成績不斐。接下來新任總經理林之晨也將上任，沒有電信經營經驗，著眼的是操盤台灣大的創新業務發展。

遠傳此次與日本最大電信業者NTT DOCOMO共同推出《friDay拍拍本》的相片書服務，是因這是日本排行第4的加值服務。遠傳副總經理尹德洋不諱言衝刺加值服務是未來重點策略，希望今年可以達1成，未來還有更多合作，加上明年東京奧運的舉行，將有更多新產品推出。

(中國時報)