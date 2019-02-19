士官暴行犯上 開直播喊冤

2019年02月19日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

海軍陸戰隊楊姓上士在網路開直播，控訴陸戰隊「吃案」，對自己暴行犯上案「喊冤」。陸戰隊昨表示，楊姓上士在社群媒體平台的發言均屬不實言論，已召開人評會給予撤職處分，後續將針對楊未經核備於網路社群平台發言，是否違反軍紀，依法適懲。

楊不實指控 已遭撤職

陸戰隊表示，登陸戰車大隊楊姓上士，去年3月19日擔任眷村巡管人員期間，出拳毆打業管郭姓上尉，此舉乃個人不當行為，並遭單位移送法辦，經橋頭地院於今年1月31日認定楊所為構成「對上官為暴行」，判有期徒刑3個月，得易科罰金。

陸戰隊指出，全案是依法行政原則移送法辦，楊所述挾怨報復，經調查並非事實，陸戰隊尊重司法判決，並在2月13日召開人事評議會，將楊予以「撤職」處分，後續將對其言行是否涉及「陸海空軍懲罰法」、「國軍資通安全獎懲規定」及「國軍人員違犯保密規定行政懲處基準表」依法適懲。

楊姓上士上月底在Youtube開了個「國軍好棒棒」頻道，他穿著虎斑迷彩軍服，自承是職業軍人，還秀出軍人身分證，他說，自己沒打人，但法院不採信，於是開直播喊冤。

遭查水表 陸戰隊駁斥

楊姓上士在直播中強調，「一直以來我熱愛我的單位，熱愛我的國家」，他開直播目的是研究法規，曾於1月11日被「好高高層」查水表，有認知可能「天外」飛來處分。

他還說，6年前他經歷過一段黑暗時期，持續到現在沒停過，當時的隊長、輔導長與士官長，不知是意外還是串通好，惡意陷害，將3條大罪壓在他頭上，要他認罪。

(中國時報)