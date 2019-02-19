整飭綱紀 軍法還給軍隊

2019年02月19日 04:10 中國時報 呂昭隆

官兵暴行犯上，只被判3個月，罰錢了事，竟開直播嗆聲；面對近年部隊軍紀事件層出不窮，軍方除行懲併罰手段外，似乎束手無策。於今之計，就是讓軍事審判法重新移回國防部，否則，部隊帶兵，少了棒子，很難將士用命，唯有軍法的嚴刑重罰，才能讓少數頑劣份子不敢越線，部隊才有紀律與戰力。

2013年洪仲丘事件，引發社會群情激憤，當時國防部長高華柱扛責去職，隨即軍法移給司法。自此之後，軍中凌虐部屬、不當懲罰、殺人、傷害、妨害性自主、酒駕與毒品等現都交由一般地檢、地院處理，雖重「人權」，部隊卻再難「練兵」、「帶兵」。

更甚者，基層幹部還可能因過當懲處官兵而送辦。以海軍陸戰隊99旅1名士兵酒駕遭查獲為例，該營營長下令出「軍紀操」，要求士兵全副武裝，著鋼盔揹槍，出新兵基本教練科目，並在烈陽下爬進餐廳吃飯，結果營長等一干幹部記過調職並法辦。雖然法院上個月裁定不起訴處分，但這種「護兵不護官」的風氣，又如何樹立軍威?

軍法交出去後的治軍問題，立委也注意到了。去年底立院國防委員會審預算，國民黨立委提案認為國防部交出軍法後，部隊基層經常反應軍紀整治無力，僅能以「操演」、「訓練」作為紀律約束。立委並聲援受懲營長，為此，提案凍結1025萬經費，要求軍方檢討，獲朝野立委一致通過。

軍中現行的行懲併罰，簡單說，就是軍人犯罪後，做完行政懲處，就扔給司法單位偵辦。少了軍法，幹部練兵只能點到為止，「軍令如山」4個字，在軍法移出當天，形同進了字紙簍。

在外界倡議恢復徵兵制的聲浪漸起，與其在兵役制度打轉叫板，不如讓軍事審判法再回歸國防部，讓部隊練兵帶兵既有胡蘿蔔，也有棒子。唯有治軍嚴謹，基層部隊戰力才不會有掏空之慮。

(中國時報)